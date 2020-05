Irres Finish im Rhein-Derby macht Werder froh

Fortuna Düsseldorfs Trainer Uwe Rösler kann es nicht fassen. Sein Team verdaddelt in buchstäblich letzter Minute zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf und spielt Werder Bremen damit in die Karten.

Köln/Bremen – Nach der grün-weißen Erleichterung in Freiburg hat der 1. FC Köln dem SV Werder Bremen das Wochenende mit zwei späten Toren gegen Fortuna Düsseldorf zusätzlich versüßt.

Lange lagen die Kölner am Sonntagabend im rheinischen Derby mit 0:2 gegen den direkten Konkurrenten des SV Werder Bremen im Abstiegskampf zurück, ehe Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (90.+1) für den FC trafen und Fortuna Düsseldorf doch noch den schon sicher geglaubten Sieg stiebitzten.

Und das ist gut für die Bremer, die nun bis auf drei Punkte an die auf dem Relegationsplatz liegenden Düsseldorfer herangerückt sind. Schlagdistanz, möchte man meinen – wenn da nicht das um sieben Treffer schlechtere Torverhältnis wäre.

Werder Bremen in Schlagdistanz: Nur noch drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz

Es ist also nicht damit zu rechnen, dass Werder den Relegationsplatz schon am anstehenden Wochenspieltag erobert. Werder Bremen empfängt am Dienstag Borussia Mönchengladbach, Düsseldorf am Mittwoch den kriselnden FC Schalke 04.

Außerdem nicht unwichtig: Was passiert am Mittwochabend in der Alten Försterei in Berlin? Der 1. FC Union trifft dort auf Mainz 05 – und die Rheinhessen sind am Sonntag durch das 0:5-Heimdebakel gegen RB Leipzig ganz tief in den Abstiegskampf gerutscht. Drei Punkte Vorsprung auf Düsseldorf, sechs Punkte auf Werder – sicher fühlen kann sich bei diesem Zwischenstand niemand. Sportvorstand Rouven Schröder rüttelt deshalb an der Alarmglocke: „Jetzt haben wir am Mittwoch das Spiel gegen Union Berlin, ein Gegner auf Augenhöhe. Es ist unser Anspruch, dort zu bestehen und auch zu punkten, denn es ist klar, die Mannschaften unten warten nicht.“ (csa)

