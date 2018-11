Kürzere Leine für den Käpt'n

Bremen - Diese drei Niederlagen am Stück hat Werder wie einen schweren Rucksack durch die Länderspielpause geschleppt – inklusive einer Gewichtsdebatte um Kapitän Max Kruse.

Pünktlich zur Bundesliga-Fortsetzung am Sonntag in Freiburg (15.30 Uhr) sieht Florian Kohfeldt sein Team aber befreit von diesem Ballast. Er spürt einen „Tatendrang mit viel Freude und auch Wut“, die Ergebniskrise zu meistern. Dafür hat der Coach einiges getan: Arbeit an Details mit der Mannschaft, Arbeit an der Fitness von Kruse mit Hilfe eines Personal-Trainers. Alles eigentlich ganz normal, aber irgendwie auch wieder nicht.

Das gilt speziell für den Fall Kruse. Mal wieder beherrscht der 30-Jährige die Schlagzeilen. Kohfeldt wundert das nicht, er erklärt es mit dem besonderen Status, den sich Kruse durch „außergewöhnliche Leistungen“ erworben hat. In einer Phase, „in der er die Ausschläge nach oben nicht so wie sonst hat“, würde Kruse dann zwangsläufig kritisch beäugt. Der Coach bewertet ihn anders: „Max ist ein unfassbar wichtiger Spieler für uns, der auch in dieser Saison sehr gute Leistungen gebracht hat, die bislang eben noch nicht so mit Toren und Vorlagen belohnt worden sind.“ Zudem stellt Kohfeldt klar: „Max ist in einem guten Fitnesszustand und kann seine Wege für die Mannschaft einbringen.“

Trotzdem absolvierte Kruse in der Länderspielpause ein eigenes Kurz-Trainingslager – und das mit einem neuen Personal-Trainer: Janis Göden, der sich auch um die Ernährung seiner Klienten kümmert. „Max tut alles, um in Topform zu kommen“, betonte Kruses Managerin Birgit-Linda Müller im Gespräch mit der DeichStube. Doch offenbar war das weniger Kruses Idee gewesen. „Wir haben das initiiert. Wir haben gesagt, wo und mit wem er das macht“, klärt Kohfeldt auf. Aber das sei auch völlig normal, jeder Spieler hätte in der Länderspielpause ein individuelles Programm erhalten. „Bei Max wurde es eben extern begleitet“, erklärt Kohfeldt und betont zugleich: „Zwischen mir und Max herrscht ein sehr großes Vertrauen. Er wird seine Leistung bringen, da bin ich mir sicher.“

Kohfeldt schützt seinen Star, der so viele Freiheiten wie kein anderer Spieler im Kader genießt, also auch weiterhin, aber er kürzt die lange Leine und macht ziemlich deutlich: Das Heft des Handelns liegt in seinen Händen, er bestimmt, was gemacht wird. Bei Kruse waren es die Extra-Einheiten, die ihm bestimmt nicht schaden werden. Bei der Mannschaft war es die Arbeit an Details. Es ging um das Verhalten nach Einwürfen oder nach abgewehrten Chancen des Gegners. In diesen vermeintlich ungefährlichen Szenen hatte sich Werder gegen Mönchengladbach quasi selbst das Genick gebrochen.

Werder muss mit Freiburger Laufstärke mithalten

Das soll sich nicht wiederholen, die Mannschaft dafür aber am Positiven festhalten: dem eigenen Spiel. Dafür ist der Glaube an die eigene Stärke extrem wichtig, um nicht den Mut zu verlieren. Und so garnierte Kohfeldt seinen Tatendrang und den der Mannschaft mit einem Versprechen: „Das Selbstvertrauen ist immer noch da.“

Also peilt Werder natürlich drei Punkte in Freiburg an. Gegen einen Gegner mit einer „unfassbaren Laufbereitschaft, da sind sie Ligaspitze“, so Kohfeldt. Da müsse sein Team genauso engagiert dagegen halten und erst dann ans Spielen denken. Zumal dies auf dem kleinsten Platz der Liga ohnehin nicht so einfach sei. Doch Kohfeldt will eigentlich gar keine Ausreden liefern, er will gewinnen. Es gilt schließlich, Platz sieben zu verteidigen. Dabei gehöre die Partie in Freiburg gewiss nicht in die Kategorie „Alles oder Nichts“, aber „sie ist sehr wichtig“. Denn in der Winterpause, so der Coach, „möchten wir die realistische Chance haben, unser Ziel erreichen zu können“. Das heißt auch nach den drei Niederlagen am Stück weiter Europa.

