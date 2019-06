Kohfeldt will auch bei Werder verlängern

Werder-Sportchef Frank Baumann (re.) will mit Florian Kohfeldt verlängern. Der Coach will auch.

Bremen – Noch weilt Florian Kohfeldt im Urlaub, aber er lässt die Fans des SV Werder schon wenige Tage vor dem Trainingsstart am Freitag strahlen: Denn der Cheftrainer wird das Angebot seines Clubs, den noch bis 2021 laufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, offenbar annehmen.

„Florian würde sich, glaube ich, sehr freuen, noch viel länger bei Werder zu bleiben, wenn alles passt“, sagte Kohfeldts Berater Marc Kosicke der DeichStube.

Werder Bremen und Florian Kohfeldt passt einfach zu gut

Was vielleicht noch etwas vorsichtig klingt, ist aus dem Mund eines Beraters schon eine ziemlich klare Aussage. Natürlich will Kosicke seinem urlaubenden Klienten verbal nicht komplett vorgreifen. Aber es gibt eben auch keinen Grund, das Thema abzublocken und dazu zu schweigen. Die Verbindung Werder/Kohfeldt passt einfach zu gut.

Deshalb hat auch Sportchef Frank Baumann reagiert – und bereits zwei Jahre vor Vertragsende eine Verlängerung ins Gespräch gebracht. „Wir sind von der Arbeit von Florian sehr angetan und wollen unsere Zufriedenheit zurückspiegeln“, erklärte Baumann und weiter: „Es ist ein Zeichen der Wertschätzung – und die wollen wir nicht nur mit Worten zeigen. Wenn Florian das Zeichen gibt, dann werden wir das geräuschlos und in Ruhe angehen.“

Florian Kohfeldt will Werder Bremen auf keinen Fall vor Vertragsende verlassen

Das erste Signal sendet nun Kosicke. Und er rechnet auch nicht damit, dass die Vollzugsmeldung ewig auf sich warten lassen wird. „Es eilt zwar nicht, aber es wird auch keine Hängepartie werden“, betonte der Berater. Natürlich muss noch verhandelt werden. Es geht um die Laufzeit, ganz sicher ums Geld, vielleicht auch um eine Ausstiegsklausel. Bislang gibt es die nicht. Das ist fast schon eine Ausnahme im aktuellen Profi-Geschäft. Und dazu kommt noch Kohfeldts Versprechen, Werder auf keinen Fall vor Vertragsende 2021 zu verlassen.

Fliorian Kohfeldt und Frank Baumann stehen für gute Zukunft bei Werder Bremen

Die Möglichkeit dazu hat er schon gehabt. Es gab einige Interessenten, dazu zählen auch Topclubs aus der Bundesliga. Ausländische Vereine sollen ebenfalls bereits ihre Fühler nach dem erst 36-Jährigen ausgestreckt haben. Doch sie waren alle chancenlos. Kohfeldt will Werder in den nächsten zwei Jahren nicht verlassen – und wird diese Garantie mit seiner Unterschrift wahrscheinlich schon in den nächsten Wochen um mindestens ein Jahr bis 2022 verlängern.

Das ist gut für Werder, denn Kohfeldt hat den Bundesligisten wieder auf ein neues Level gehoben, aus dem Abstiegskandidaten schnell einen Anwärter auf das internationale Geschäft gemacht. Gemeinsam mit Sportchef Baumann steht er für eine gute Zukunft der Bremer, wenngleich es beim aktuellen Wettrüsten der Topclubs sehr schwierig wird, diese Entwicklung fortzusetzen.

+++ Zur Erstmeldung vom 23. Juni +++

Sein Vertrag beim SV Werder Bremen läuft noch bis 2021 – und Florian Kohfeldt hat schon oft betont, dass er diesen Kontrakt definitiv einhalten werde, ein vorzeitiger Wechsel ausgeschlossen sei. Wer macht so etwas noch im heutigen Fußball? Kohfeldt hat es getan, um seine Verbundenheit zum Club zu demonstrieren.

Nun macht Werder Bremen den nächsten Schritt, bietet Florian Kohfeldt ein neues Arbeitspapier an, um sich noch mehr abzusichern. Schließlich haben die Topclubs in der Bundesliga Kohfeldt schon ins Visier genommen.

Werder Bremen: Frank Baumann bestätigt Interesse an Vertragsverlängerung mit Florian Kohfeldt

„Es stimmt, dass wir bei Florian und seinem Berater Marc Kosicke hinterlegt haben, dass wir uns eine Zusammenarbeit über 2021 hinaus vorstellen können“, wird Sportchef Frank Baumann vom „Weser Kurier“ zitiert – und weiter: „Aber wir haben in dieser Frage keinen Zeitdruck, denn die beiden Vertragsjahre bis 2021 haben einen Wert. Da bin ich ganz entspannt.“

Trotz aller Entspannung hat Baumann das Vorhaben öffentlich gemacht. Und das ganz gewiss nicht ohne Grund. Es ist ein Signal – an Kohfeldt, aber auch an die Konkurrenz. Dabei geht es nicht nur um eine Absicherung, sondern auch um eine Wertschätzung und um eine Demonstration der eigenen Stärke. Kohfeldt würde nach seiner Unterschrift gewiss nicht weniger, sondern viel mehr als vorher verdienen. Schon bei seiner Vertragsverlängerung im April 2018 wurde sein Gehalt üppig angehoben. Er war nun nicht mehr der Neuling in der Bundesliga, der aus der U23 hochgezogen wurde. Jetzt würde es ein Aufstieg in die Kategorie gestandener, sehr begehrter Trainer werden. Werder würde damit auch demonstrieren, dass sich der Club diesen Trainer leisten will und kann – auch ohne die Qualifikation für Europa.

Florian Kohfeldt gilt beim BVB als Nachfolge-Kandidat von Lucien Favre

Schon mehrere Spitzenvereine in der Bundesliga haben sich mit der Personalie Kohfeldt beschäftigt, mal mehr, mal weniger intensiv. Eine spannende Rolle spielt dabei auch der Berater des 36-Jährigen: Marc Kosicke. Er zieht im Hintergrund die Fäden, ist bestens vernetzt und wird in der Branche sehr geschätzt. Sein namhaftester Klient ist ohne Frage Jürgen Klopp, der gerade mit dem FC Liverpool die Champions League gewonnen hat. Klopp und Kohfeldt kennen sich über Kosicke, sollen regelmäßig Kontakt haben. Angeblich auch gerade beim Thema Marko Grujic. Den möchte Werder gerne vom FC Liverpool ausleihen, Klopp könnte dabei helfen. Ob es klappt, wird sich womöglich in den nächsten Tagen zeigen. In der Personalie Grujic soll zeitnah eine Entscheidung fallen.

Über Klopp und Kohfeldt wird vor allem in Dortmund viel geredet. Dort ist den Offiziellen und Fans längst aufgefallen, wie sehr sich die beiden Trainer ähneln – und das gleich in mehreren Bereichen. Sie können ihren offensiven Fußball sehr gut erklären und kommen dabei extrem sympathisch rüber. Sie wirken aber auch sehr leidenschaftlich, ehrgeizig und zielstrebig. Kohfeldt ist bei Borussia Dortmund längst als Nachfolger von Lucien Favre im Gespräch. Trotzdem hat der BVB mit dem Schweizer gerade erst den Vertrag bis 2021 verlängert. Aus zwei Gründen: Favre ist mit der Mannschaft erfolgreich und Kohfeldt nicht zu haben. Also startet die Borussia mit dem 61-Jährigen den Angriff auf die Meisterschaft. Aber Kohfeldt bleibt in den BVB-Köpfen.

Florian Kohfeldt: Interesse von Mönchengladbach, Leipzig und Bayern

Das weiß natürlich auch Werder Bremen. Genauso ist dem Club bekannt, dass Borussia Mönchengladbach schon über Kohfeldt nachgedacht hat. Gleiches gilt für RB Leipzig. Und es würde auch nicht verwundern, wenn sich die Bayern ebenfalls mit dem Werder-Coach beschäftigt hätten, um langfristig auf dem Trainermarkt vorbereitet zu sein. Nicht umsonst wurde Kohfeldt Ende März vom DFB als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet.

„Ich sehe diesen Preis als Auszeichnung für das gesamte Trainerteam“, betonte der Geehrte damals. Kohfeldt ist stets bemüht, dass Rampenlicht wieder etwas zu dimmen. Und den Wechselgerüchten hat er unter anderem im Interview mit der DeichStube nach der Saison den Stecker gezogen: „Ich betone es noch mal ganz klipp und klar: Ich bin bei Werder, ich bleibe bei Werder, und ich habe nicht das Gefühl, hier weg zu müssen.“

Werder Bremen: Wie wird Florian Kohfeldt auf Vertragsangebot reagieren?

Das galt für die noch ausstehenden beiden Vertragsjahre. Jetzt ist es interessant, wie der Coach auf das neuerliche Vertragsangebot reagieren wird. Bittet er um Bedenkzeit? Das könnte ihm als Zweifeln ausgelegt werden – und wäre für die bislang so gute Stimmung, seitdem er Chefcoach ist, eher störend und daher auch unwahrscheinlich. Wenn Baumann so ein Angebot auf eine Vertragsverlängerung schon öffentlich macht, dann dürfte er sich auch sicher sein, dass er nicht auf totale Ablehnung treffen wird.

Ein noch längeres Bekenntnis des Trainers zu Werder wäre jedenfalls eine gute Nachricht, um nach der Sommerpause gleich ein positives Ausrufezeichen zu setzen. Sie würde auch das Warten auf so namhafte Neuzugänge wie Marko Grujic oder Michael Gregoritsch als Ersatz für den abgewanderten Max Kruse vielleicht etwas erträglicher machen.

Unterdessen hat Frank Baumann betont, dass Robert Bauer nicht am Trainingsauftakt von Werder Bremen teilnehmen wird. Max Kruse scheint laut türkischen Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul zu stehen.

Quelle: DeichStube