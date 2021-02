Kauft Gladbach Kohfeldt bei Werder raus? Baumann setzt auf Verbleib des Trainers

Bremen – Sportchef Frank Baumann hat es in den vergangenen Monaten mit Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise immer wieder betont: Beim SV Werder Bremen ist kein Spieler unverkäuflich. Gilt das auch für den Trainer? Florian Kohfeldt gilt jedenfalls als einer der Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Marco Rose. Und der hat seinen Club am Montag informiert, dass er im Sommer von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machen und zu Borussia Dortmund wechseln wird.

Finanziell könnte die Geschichte für Werder Bremen durchaus interessant werden. Fünf Millionen Euro kassieren die Gladbacher für den Trainerwechsel, so ist es mit Marco Rose im bis 2022 laufenden Vertrag vereinbart. Florian Kohfeldts Kontrakt in Bremen ist sogar noch ein Jahr länger datiert, was sich auch auf eine mögliche Ablöse auswirken könnte. Da wirkt es nicht unrealistisch, dass die Gladbacher die fünf Millionen Euro aus Dortmund gleich nach Bremen weiter überweisen könnten.

Werder Bremen: Frank Baumann glaubt, dass Florian Kohfeldt bleibt - statt zu Gladbach zu wechseln

„Ich kann keine Anzeichen erkennen, dass Florian im Sommer weg möchte“, betont Werder-Sportchef Frank Baumann auf Nachfrage der DeichStube: „Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden.“ Die Frage, ob auch ein Trainer unverkäuflich sei, stelle sich daher nicht. Baumann geht fest davon aus, dass Kohfeldt bleibt.

Und was sagt Florian Kohfeldt? Aktuell nichts, er will die Spekulationen nicht kommentieren und verweist auf seine Aussagen von vor einer Woche: „Ich bin Trainer von Werder Bremen. Das bin ich sehr, sehr gerne und mit vollem Herzen.“ (kni)

Zur letzten Meldung vom 15. Februar 2021 (15.45 Uhr):

Marco Rose-Abschied aus Gladbach fix – Was passiert mit Florian Kohfeldt bei Werder Bremen?

Das Trainer-Karussell in der Bundesliga setzt sich in Bewegung: Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach im Sommer und wechselt zu Borussia Dortmund. Was bedeutet das für Werder Bremen und Trainer Florian Kohfeldt?

Die Gerüchte kursieren schon seit einer ganzen Weile, jetzt ist ein spannender Trainerwechsel perfekt: Marco Rose hat seine Entscheidung getroffen, Borussia Mönchengladbach am Saisonende zu verlassen. Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hat am Montagnachmittag entsprechende Medienberichte bestätigt.

„Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte“, wird Eberl in einer Vereinsmitteilung zitiert. Für eine Ablösesumme in Höhe von angeblich fünf Millionen Euro kann Rose zum BVB wechseln.

Werder Bremen: Wird Florian Kohfeldt Nachfolger von Trainer Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach?

Mit Roses Abgang ist auch für Werder Bremen ein Punkt erreicht, an dem es kribbelig werden könnte. Denn Florian Kohfeldt gilt als einer der möglichen Nachfolge-Kandidaten für den Trainer-Posten beim Champions-League-Club. Über die Gladbach-Gerüchte, die seit einiger Zeit in der Welt sind, hatte sich Kohfeldt zuletzt zurückhaltend geäußert. „Ich bin Trainer von Werder Bremen. Das bin ich sehr, sehr gerne und mit vollem Herzen“, hatte der Coach gesagt, einen Wechsel aber auch nicht kategorisch ausgeschlossen.

Florian Kohfeldt ist nicht der Einzige, der bei Borussia Mönchengladbach hoch im Kurs stehen soll. Der „kicker“ nennt auch Jesse Marsch (RB Salzburg) und Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) als Kandidaten für die Nachfolge von Marco Rose, der wiederum beim BVB Edin Terzic ersetzen wird, der die Dortmunder noch bis Saisonende betreut. (han)

Zur letzten Meldung vom 5. Februar 2021:

Mönchengladbach-Gerücht - Coach Florian Kohfeldt formuliert ein Nein zweiter Klasse: „Bin mit vollem Herzen Werder-Trainer“

Bremen – Die Spekulationen um Florian Kohfeldt und Borussia Mönchengladbach sind in der Welt. Sie wieder einzufangen, ist kaum möglich. Vielleicht ist das Wissen um genau diese Unmöglichkeit der Grund, weshalb der Trainer des SV Werder Bremen in ein Dementi der Gerüchte erst gar keine große Energie steckt. Dass er im Falle eines Wechsels von Gladbach-Coach Marco Rose zu Borussia Dortmund als dessen möglicher Nachfolger gehandelt wird, hat Kohfeldt vernommen, aber Stellung will er dazu nicht beziehen.

Im Rahmen der Online-Pressekonferenz vor dem Spiel des SV Werder Bremen bei Arminia Bielefeld kam das Thema natürlich auf den Tisch, ein klares Dementi formulierte Florian Kohfeldt jedoch nicht. Es reichte nur zu einem zweiter Klasse. Das Gladbach-Gerücht sei „kein Thema bei uns in der Kabine, und das muss es auch nicht sein“, sagte Kohfeldt und erklärte dann seine Haltung in der Angelegenheit: „Ich bin Trainer von Werder Bremen. Das bin ich sehr, sehr gerne und mit vollem Herzen.“

Einen Wechsel trotz des bis 2023 laufenden Vertrags in Bremen schloss er damit nicht kategorisch aus, wollte er aber wohl auch nicht. Es sei alles gesagt, „was ich dazu sagen möchte. Alles andere muss man nicht kommentieren und werde ich auch nicht kommentieren“, so Kohfeldt.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt gibt nur halbes Nein zum Gladbach-Gerücht

Es war also nur ein halbes Nein, was sich der Coach des SV Werder Bremen entlocken ließ. Und Sportchef Frank Baumann, der zuletzt schon gegenüber der DeichStube erklärt hatte, dass es „keine Anzeichen gibt, dass sich in unserer Zusammenarbeit etwas verändern könnte“, begleitete die Spekulationen ähnlich wortkarg: „Für mich ist das auch kein Thema.“

Die „Sport Bild“ hatte Florian Kohfeldt zuletzt wieder ins Gespräch gebracht und ihn neben dem aktuellen RB Salzburg-Coach Jesse Marsch als zweiten heißen Kandidaten auf den eventuell frei werdenden Platz auf der Trainerbank von Borussia Mönchengladbach genannt. (csa) Auch interessant: So seht Ihr das Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen Arminia Bielefeld live im TV und im Live-Stream.

Zur letzten Meldung vom 3. Februar 2021:

Gladbach-Gerücht um Werder Bremen-Coach Florian Kohfeldt: Sportchef Baumann sieht keine Anzeichen für Wechsel

Ganz neu ist die Geschichte nicht: Florian Kohfeldt wird schon länger als neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach gehandelt. Nun berichtet die „Sport-Bild“, dass Gladbach-Manager Max Eberl zwei Kandidaten als mögliche Nachfolger von Marco Rose im Blick hat: Werder-Coach Kohfeldt und Jesse Marsch, Trainer von RB Salzburg.

Allerdings ist Marco Roses Zukunft noch nicht geklärt. Dank einer Ausstiegsklausel kann der 44-Jährige Borussia Mönchengladbach aber für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro verlassen. Borussia Dortmund wird großes Interesse nachgesagt. Und was sagt Werder Bremen dazu, macht sich Sportchef Frank Baumann schon Sorgen, seinen Coach Florian Kohfeldt im Sommer verlieren zu können?

Werder Bremen: Frank Baumann glaubt nicht an Florian Kohfeldt-Wechsel zu Borussia Mönchengladbach

„Nein“, antwortet Baumann, der sich eigentlich gar nicht zu Gerüchten äußern will. Immerhin lässt er sich aber noch entlocken: „Florian Kohfeldt und ich sprechen fast täglich miteinander. Wie in jedem Jahr um diese Zeit geht es dabei auch schon um die neue Saison, um die Kaderplanung und so weiter. Es gibt keine Anzeichen, dass sich in unserer Zusammenarbeit etwas verändern könnte.“ Vertraglich ist der Sportchef auf der sicheren Seite, der Kontrakt mit Kohfeldt läuft noch bis 2023.

Zuletzt hatte der 38-jährige Coach betont, dass ihm die Aufgabe bei Werder Bremen, das am Sonntag in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld* spielt, immer noch sehr viel Spaß mache: „Ich habe richtig Lust, hier alles in sichere Gefilde zu führen.“ Die aktuellen Gerüchte zu Borussia Mönchengladbach wollten weder Kohfeldt noch sein Berater Marc Kosicke kommentieren. (kni) *OWL24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.