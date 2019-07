Werder-Test gegen Darmstadt: Am Ende knallt die Peitsche

Zell – Das Beste kommt zum Schluss! Oder anders: Am Ende knallt die Peitsche! Mit einem über 3 x 30 Minuten angelegten Testspiel gegen Zweitligist Darmstadt 98 beschließt Werder Bremen am Samstag (12.30 Uhr) das Trainingslager im Zillertal. Trainer Florian Kohfeldt wird alle Spieler einsetzen – mit zwei Ausnahmen: Niklas Moisander und Theodor Gebre Selassie stehen nicht zur Verfügung.

Der Tscheche wird geschont, nachdem er im ersten Leistungscheck gegen die WSG Swarovski Tirol sechs Tage zuvor einen heftigen Ellenbogencheck gegen den Kopf kassiert hatte. „Wäre es ein Bundesliga-Spiel, würde er vielleicht sogar spielen. Aber so wollen wir kein Risiko eingehen“, sagt Florian Kohfeldt und verzichtet freiwillig auf den Rechtsverteidiger.

AbwehrchefNiklas Moisander, dessen Vertragsverlängerung bei Werder Bremen nur noch Formsache ist, wird indes wegen leichter Adduktorenprobleme fehlen. Somit setzt sich auch ein Thema fort, das sich durch das gesamte Trainingslager gezogen hat. Nie stand Kohfeldt seine mitgebrachte Viererkette komplett zur Verfügung.

Werder Bremen: Abwehr im Trainingslager nicht komplett - Florian Kohfeldt bleibt entspannt

Die Innenverteidiger Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) und Milos Veljkovic (Zehenbruch) waren erst gar nicht mit nach Zell am Ziller gereist. Vor Ort fehlte in den Trainingseinheiten dann lange Theo Gebre Selassie wegen des Brummschädels und/oder vereinzelt Niklas Moisander wegen der "individuellen Belastungssteuerung". Und auch Marco Friedl, der Ersatz für Langkamp und Veljkovic, stieß erst mit Verspätung zum Team. Ein Problem für Werder Bremen? Eigentlich ja. Aber Florian Kohfeldt widerspricht: „Ich sehe es anders. Es ist zwar nicht so, wie ich es mir in der Sommerpause vorgestellt habe. Aber wir müssen ja keinen neuen Verteidiger integrieren, die Jungs kennen sich alle, die Abstimmung unter ihnen wird kommen. Da mache ich mir keinen Kopf.“

Trainingsschwerpunkt bei Werder Bremen ist der Angriff ohne Max Kruse

Der klare Trainingsschwerpunkt im Zillertal war ohnehin das Offensivspiel – genauer: das Offensivspiel ohne Max Kruse. Was der früher intuitiv gemacht hat – nämlich Werder Bremen ins letzte Drittel zu bringen –, will Florian Kohfeldt jetzt so auffangen: „Strukturiertes Positionsspiel. Es geht darum, geordnet, aber nicht statisch nach vorne zu gelangen.“

Das hat Werder Bremen trainiert. Immer und immer wieder. Tiefe Läufe, tiefe Pässe, durch die Mitte, über die Außen. Gegen Darmstadt 98 den Entwicklungsstand zu überprüfen, ist der große Sinn der Partie. Dem Zufall wird dabei nichts überlassen. Kohfeldt hat sogar eine Videoanalyse des Gegners angesetzt. Nicht normal für ein Testspiel in der frühen Vorbereitungsphase, „aber wir wollen nicht überrascht werden“, sagt der Coach.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt macht Darmstadt 98 zum Favoriten

Die Spieler des Bundesliga-Stammkaders werden gegen die Hessen über 60 Minuten zum Einsatz kommen, die meisten U23-Akteure über 30 Minuten. Niclas Füllkrug, Fin Bartels und Claudio Pizarro, die körperlich noch nicht bei hundert Prozent sind, sollen mindestens 30, vielleicht 45 Minuten spielen. Florian Kohfeldt weiß, dass alle am Ende des Trainingslagers (zum Werder-Trainingslager-Ticker) noch mal richtig beißen müssen. „Die Jungs haben hier hart gearbeitet“, sagt er. Und weil Darmstadt in der Vorbereitung zwei Wochen weiter ist, „ist der Gegner auch der Favorit“