Kohfeldt: „Unser Gegentor freut mich für Atlas“

Bremen - Mit einem standesgemäßen 6:1-Sieg hat sich Werder Bremen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Oberligist SV Atlas Delmenhorst durchgesetzt. Ein Spiel und ein Ergebnis, mit dem alle zufrieden sind. Die Stimmen.

Claudio Pizarro (Werder-Profi): „Tore machen mir immer Spaß, das bringt mir Selbstvertrauen. Und für die Jungs ist es wichtig, dass wir mit so einem Sieg in die Saison gestartet sind. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.“

Key Riebau (Atlas-Trainer): „Wir wussten, dass Werder im eigenen Stadion eine Macht ist. Wir sind überglücklich, dass wir unseren Fans ein Tor schenken konnten. Und das Tor war auch noch richtig gut rausgespielt. Wir haben uns in jeden Zweikampf geschmissen. Die Jungs haben jeden Millimeter, der machbar war, abgelaufen. Ganz großes Kompliment an die Mannschaft, an die Fans, an Werder Bremen, dass sie uns das mit dem DFB zusammen hier ermöglicht haben. Wir sind stolz, was wir hier geschafft haben.“

Tom Schmidt (Atlas-Torschütze): „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, man kann da gar nicht denken. Ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Ich habe einfach versucht, ihn reinzumachen. Ein tolles Gefühl, so ein Tor im Weserstadion schießt man nicht jede Woche. Es war ein Fußballfest. Vielleicht waren es ein, zwei Gegentore zu viel.“

Florian Kohfeldt (Werder-Coach): „Es war für die ganze Region eine spezielle Woche. Ich hatte schon etwas Gänsehaut, als die Mannschaften eingelaufen sind. Ich habe einige Jungs getroffen, die ich mal trainiert habe, die hatten ganz schön große Augen, als sie da im Spielertunnel standen. Es war ein tolles Erlebnis für alle. Unser Sieg war nie gefährdet. Klar, wir kriegen das Gegentor. Aber irgendwie freut mich das auch für Atlas. Es sind alle gesund geblieben, wir haben ein paar ordentliche Sache gezeigt, wir können zufrieden sein.“

