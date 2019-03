Kohfeldt über Leverkusen: „Wir wollen ihnen wehtun“

Werder muss zur Werkself

Werder-Coach Florian Kohfeldt mit einer klaren Ansage vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen.

Bremen - Es war Werders bis dato höchste Saisonniederlage und alles in allem einfach ein Abend zum vergessen - an das 2:6 im Hinspiel gegen Bayer 04 Leverkusen denkt in Bremen jedenfalls niemand gerne zurück.