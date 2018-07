Kohfeldt spricht sogar beim Schützenfest

Termine über Termine: Werder-Coach kennt keinen Stress

+ © gumzmedia Florian Kohfeldt ist ein gefragter Mann im Zillertal – und gibt stets freundlich seine Antworten. © gumzmedia

Zell - Das „Schulhaus“ hat mit einer Schule wirklich überhaupt nichts zu tun. Hier kann getafelt werden, Tafeln fehlen dagegen. Werder Bremen hat in das Restaurant hoch am Berg in Zell am Ziller eingeladen. Das Bilanzgespräch des Trainingslagers in Zell am Ziller steht an.