Werder-Coach Kohfeldt aktiviert vor Spiel in Hoffenheim den „Kampfmodus“

Bremen – Es gibt Geschichten, die für den Moment peinlich und unangenehm sind. Wie die aus dem Dezember 2018, als Werder Bremen vor dem Spiel bei 1899 Hoffenheim der Drohnen-Spionage überführt wurde - jetzt heißt der Gegner wieder Hoffenheim.

Per Überwachung aus der Luft wollte ein Bremer Scout damals Infos über den Gegner TSG Hoffenheim erhaschen. Er wurde erwischt, und der SV Werder Bremen war für ein paar Tage der Depp der Bundesliga. Am Samstag spielt Werder wieder bei 1899 Hoffenheim – und es kann als sicher angesehen werden, dass Coach Florian Kohfeldt lieber den Spott über Drohnen am Hoffenheimer Himmel mit in die Partie nehmen würde als die tatsächlichen aktuellen Bremer Sorgen.

Denn die Auftaktpleite von Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf und das immer größer werdende Verletzungspech sind vor dem zweiten Spieltag ein schwerer Rucksack. Florian Kohfeldt will zwar nichts dramatisieren, aber an der Feststellung, „dass es gerade nicht optimal läuft“, beim SV Werder Bremen kommt auch er nicht vorbei. Das 1:3 gegen Düsseldorf, die mehrwöchige Zwangspause von Milot Rashica, die sich hinziehenden Verletzungen von Ludwig Augustinsson und Sebastian Langkamp – es sind Zutaten, die die Situation gleich zu Beginn der Saison gefährlich machen.

Werder Bremen muss in Hoffenheim aufpassen - Florian Kohfeldt: Nicht in schwierige Phase geraten

„Wir müssen aufpassen“, sagt Florian Kohfeldt, „dass wir nicht in eine schwierige Phase geraten.“ Bislang ist es noch keine Phase, sondern nur eine Niederlage. Eine zweite wäre auch noch zu verkraften, glaubt Kohfeldt – „selbst wenn es in Hoffenheim für uns nicht gut läuft, würde ich uns immer noch weit weg sehen von einer Krise“, sagt er. Aber jedes Spiel ohne Erfolgserlebnis „erhöht den Druck“ bei Werder Bremen.

Also: In Hoffenheim muss gepunktet, besser gewonnen werden. Wie? Mit dem einfachsten Mitteln des Fußballs. Kohfeldts Appell an das Team: „Es geht darum, richtig da zu sein. Jetzt heißt es: Augen zu und kämpfen! Das erwarte ich von allen. Wir können in Hoffenheim gewinnen. Aber wir müssen in diesen Kampfmodus kommen.“ Gegen Düsseldorf sei Werder Bremen in eben diesem „einen Tick zu wenig“ drin gewesen, meint der Coach.

Werder Bremen: Mit Kampf und Konsequenz gegen die TSG Hoffenheim

Kampf ist also das Zauberwort. Und Konsequenz. Auch die habe gegen die Fortuna vorne wie hinten in den entscheidenden Momenten gefehlt, kritisiert Florian Kohfeldt. Deshalb hat er den Begriff zur Überschrift für die Trainingswoche von Werder Bremen gemacht. Konsequenz im Chancenverhindern, Konsequenz im Chancenverwerten – das ist das Lernziel. Denn: „Der Punkt ist, dass du jedes Bundesliga-Spiel verlieren wirst, wenn du nicht konsequent bist.“

Wenn wiederum Florian Kohfeldt seiner eigenen Linie konsequent folgt, dann wird er im Kraichgau bei der TSG Hoffenheim aber nicht nur auf Kampf, sondern auch auf Klasse setzen. Und auf Angriffsfußball – trotz der Angst vor einem noch größeren Fehlstart im Nacken. Genau das hat der 36-Jährige auch vor und prophezeit „ein ganz anderes Spiel“ als gegen Düsseldorf. Weil die eigene Fußball-Kultur ziemlich gut zu der der Platzherren passt: „Hoffenheim wird agieren, wir werden agieren, es wird viel hin und her gehen aus meiner Sicht.“