Salutierende Werder-Profis: Kohfeldt hält das für ausgeschlossen

"Eine freie Gesellschaft, und damit die Teile derselben wie der Fußball, sollte frei geäußerte Meinungen aushalten können."

Mit der Einschätzung hast du sicher Recht. Allerdings gilt immer noch: "Die Freiheit des Einzelnen endet dort,wo die Freiheit eines Anderen beginnt."

Kriegerische Aktionen kann man sicher begründen und gut heissen, sofern sie tatsächlich der Verteidigung dienen. Angriffskriege, aus welchen Motiven auch immer, wie sie der türkische Sultan gerade anschiebt, der Einmarsch der Amerikaner in den Irak (die dafür sogar den Weltsicherheitsrat belogen haben), die ethnische Säuberung der Russen in Tschetschenien oder die Machtausweitung der Chinesen nach Hong Kong sind sicherlich kaum zu rechtfertigen.

Dazu kommt, dass Fussballspieler in der Öffentlichkeit stehen und daher die öffentliche Meinung (in diesem Fall ihrer Landsleute) nicht unwesentlich beeinflussen.

Von daher finde ich es gut, dass die, ansonsten eher handzahme, UEFA über Sanktionen gegen die Türkei und Bulgarien nachdenkt.

Gut und nachahmenswert finde ich auch das Verhalten von St.Pauli, die den Spieler Sahin suspendiert hat, weil er in der Öffentlichkeit einem Angriffskrieg Beifall gespendet hat.

Wenn die Vereine und Verbände ein solches Verhalten konsequent ahnden, dürfte mit dem Unfug sicher sehr schnell Schluss sein.