Werder-Coach Kohfeldt: „Rückschlag, aber kein K.o.-Schlag“ - Stimmen zum Spiel

Der SV Werder Bremen hat das Bundesliga-Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt deutlich mit 0:3 verloren. Die Stimmen zum Spiel.

Florian Kohfeldt (Werder-Trainer): Klar ist ein Rückschlag, aber kein K.o.-Schlag. Es ist nichts, was uns jetzt umhaut, sondern wir haben heute ein Spiel gesehen, wo wir aufgrund der zweiten Halbzeit am Ende von einem verdienten Sieg für die Eintracht sprechen müssen. Aus meiner Sicht waren es aber definitiv keine drei Tore Unterschied. Wir haben erste Halbzeit gut gespielt, waren aus meiner Sicht überlegen, haben klare Vorteile gehabt im Positionsspiel, sind Frankfurt gut angelaufen, hätten da konsequenter sein müssen im Abschluss, waren nicht zwingend genug. In der zweiten Halbzeit waren wir dann ein bisschen überhastet und machen die entscheidenden Fehler.



Werder Bremen-Kapitän: „Wir waren gegen Eintracht Frankfurt nicht ruhig genug“

Niklas Moisander (Werder-Kapitän): Wir haben bis zum 0:1 gut gespielt, waren sicher im Spiel und hatten ein paar Möglichkeiten. Doch nach dem 0:1 kassieren wir die Tore zu leicht. Die Eintracht ist eine sehr gute Mannschaft, doch in der letzten Phase waren wir nicht ruhig genug. Vor dem 0:1 ist es eine gute Flanke, aber wir müssen am Mann bleiben, dann passiert nichts.

Adi Hütter (Eintracht-Trainer): „Beide Mannschaften haben von Beginn an versucht, das Spiel zu gewinnen. Ich habe in der Halbzeit ein paar Sachen korrigiert. Kompliment, wie die Mannschaft das dann umgesetzt hat. In dieser Phase ist es unglaublich wichtig, dass jeder seinen Teil beiträgt. Stefan (Ilsanker, Anm. d. Red) saß zu Beginn auf der Bank, hat es unglaublich gut gemacht und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt.“

*Mit Stimmen von Sky und werder.de.

Quelle: DeichStube