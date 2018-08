Kohfeldt rechnet fest mit Kruse-Einsatz

Max Kruse steht wahrscheinlich am Samstag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt wieder auf dem Platz.

Bremen - Am Sonntag hatte Werder-Coach Florian Kohfeldt noch von einem Restrisiko im Fall Max Kruse gesprochen, am Dienstag gab es nun die endgültige Entwarnung.

„Bei Max sieht es deutlich besser aus“, berichtete Kohfeldt: „Es ist nahezu sicher, dass er am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren wird und am Samstag spielen kann.“ Dann gastiert der SV Werder bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr).

Kruse hatte am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Hannover 96 (1:1) vor der Pause einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Der Muskel machte zu, kurz nach dem Wechsel musste der Kapitän ausgewechselt werden. Behandlung, Radfahren, Aquajogging lautete das aktuelle Programm des 30-Jährigen. Spätestens am Donnerstag soll er auf den Platz zurückkehren und wieder einen Ball am Fuß haben.

Quelle: DeichStube