Florian Kohfeldt: „Als Fan von Werder Bremen mache ich mir Sorgen“

Was mir gar nicht in den Kopf will und immer nach dem gleichen Muster abläuft, wir gehen in Führung und dann gehen wir komischerweise in den Verwaltungsmodus.....

Wir halten dann nicht mehr richtig dagegen und bekommen dann ein, zwei, drei Tore.....

und dann wenn es eigentlich zu spät ist, dann fangen wir erst wieder an uns zu wehren, genauso wie gestern.....

Warum um Gottes Willen immer erst dann.....

Ich höre immer, oh die ersten 60 Minuten waren gut, aber dann.....

Die 1. Halbzeit war gut, aber dann....

Die ersten 70 Minuten waren nicht gut, aber dann haben wir nochmal alles rein geschmissen.......

What 🤔😳🤯 ?!?!?

Ein Spiel geht meines Wissens 90 +, ist die Truppe überhaupt in der Lage sich mal 90 Minuten rein zuhängen (unabhängig vom spielerischen)?? NEIN!!

Da wechselt FK gestern in der 80. den Groß ein und gibt der Mannschaft und Augsburg ein tolles Signal - wir machen uns gerade in die Hosen und Augsburg sagt, jetzt erst recht, um dann nach Rückstand den Sargent einzuwechseln...... Bravo Flo 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼