Wegen Pizarro: Kohfeldt kehrt zu Werder zurück

Von: Björn Knips

Claudio Pizarro (r.) hat Florian Kohfeldt, seinen letzten Trainer bei Werder Bremen, zu seinem Abschiedsspiel eingeladen. © IMAGO / Team 2

Bremen – Es ist schon eine besondere Rückkehr: Erstmals nach seinem Aus als Coach des SV Werder Bremen im Mai 2021 taucht Florian Kohfeldt am Samstag wieder im Wohninvest Weserstadion auf. Der 39-Jährige ist einer der Trainer beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro. „Ich freue mich sehr, mal wieder im Weserstadion zu sein“, sagt Kohfeldt auf Nachfrage der DeichStube: „Es ist eine große Ehre für mich, dass mich Claudio eingeladen hat und ich ihn mitfeiern darf. Claudio ist ein außergewöhnlicher Fußballer und Mensch, den ich sehr schätze.“

Florian Kohfeldt wird aber nicht nur Pizarro wiedersehen, sondern viele seiner Ex-Spieler wie Niclas Füllkrug, Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein oder auch Max Kruse: „Ich freue mich schon auf viele bekannte Gesichter. Das ist ein toller Rahmen für eine schöne Veranstaltung. Das wird ein großes Fest im Weserstadion.“ Er selbst möchte dabei nicht im Mittelpunkt stehen, der Abend gehöre allein Claudio Pizarro. Deswegen mag Kohfeldt im Vorfeld der Partie auch nicht über seine aktuelle Situation oder die von Werder Bremen sprechen, wenngleich er sich über den Wiederaufstieg seines Herzensvereins natürlich sehr gefreut habe.

Werder Bremen-Ex-Trainer Florian Kohfeldt bei Claudios Pizarros Abschiedsspiel als Trainer an der Seitenlinie

Schließlich hat der gebürtige Siegener sein halbes Leben bei Werder Bremen verbracht. 2001 war Florian Kohfeldt als Keeper vom TV Jahn Delmenhorst zur U21 der Grün-Weißen gewechselt. Schon früh startete er eine Trainerkarriere, wurde Assistent von Ex-Profi Viktor Skripnik – erst bei der U23, dann ab 2014 bei den Profis. Nach Skripniks Entlassung (2016) übernahm er die U23 und wurde ein Jahr später zum Chefcoach der Bundesliga-Mannschaft befördert – als Nachfolger von Alexander Nouri. 2019 hätte er Werder fast in den Europapokal geführt, dann folgten zwei schwierige Jahre – mit einer späten Rettung in der Relegation und dem Rauswurf einen Spieltag vor dem Abstieg in die 2. Liga.

Wenige Monate später holte ihn der VfL Wolfsburg als Nachfolger von Mark van Bommel. Die Niedersachsen schafften zwar nach einer schwierigen Saison den Klassenerhalt, Florian Kohfeldt musste aber trotzdem im vergangenen Mai völlig überraschend seinen Posten räumen. Seitdem ist er ohne Job. In Bremen kehrt der 39-Jährige nun auf die Trainerbank zurück und soll sich gemeinsam mit Werder-Legende Thomas Schaaf um die Grün-Weißen kümmern. Für die Legenden-Auswahl des FC Bayern sind Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes als Trainer beim Abschiedsspiel von Claudio Pizarro angefragt. (kni) Schon gesehen? Audio Pizarro: Das Abschiedsspiel der Werder-Bremen- und Bayern-München-Legende Claudio Pizarro als Podcast-Hörspiel!