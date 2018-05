Kohfeldt im ZDF-Sportstudio

TV-Hinweis

+ © gumzmedia Am Samstag darf Florian Kohfeldt sein Können an der Torwand im ZDF-Sportstudio beweisen. © gumzmedia

Bremen - Für Florian Kohfeldt hat das letzte Bundesliga-Spiel am Samstag in Mainz ein Nachspiel, der Werder-Coach ist nach Informationen der DeichStube am Abend Gast im berühmten Aktuellen Sportstudio des ZDF. Die Sendung beginnt um 22 Uhr.