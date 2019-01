Kohfeldt glaubt fest an Kruse-Verlängerung

Bremen – Der Start ins neue Jahr könnte für Max Kruse (30) auch der Start eines Countdowns werden – eines Countdowns bis zu seinem Abschied aus Bremen. 3, 2, 1 – und weg? Immer noch lässt sich das nicht ausschließen, denn seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag hat der Kapitän des SV Werder bislang nicht verlängert.

Doch Trainer Florian Kohfeldt glaubt weiterhin fest daran, dass Kruse über den Sommer hinaus bei Werder bleiben wird. „Ich habe nach wie vor ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass er verlängern wird. Ich denke, er weiß sehr genau, was er an Werder und dem Umfeld hat. Er weiß zudem auch sehr genau, dass er ein Gesicht für etwas sein kann, das gerade erst beginnt.“

Kohfeldt meint den eingeleiteten sportlichen Aufschwung, den Kruse prägen kann, prägen soll: „Max kann Teil davon sein, einen Aufbruch in Bremen zu erzeugen. Das ist ein gewichtiges Argument. Ich würde das sehr gerne mit ihm machen.“ Was Kruse will, wird Kohfeldt im Trainingslager in Südafrika noch einmal abfragen – im Rahmen des Einzelgesprächs, das der Coach mit jedem einzelnen Spieler führen will. Bei Kruse wird es auch darum gehen, dessen erstes halbes Jahr als Kapitän zu reflektieren.

Kapitän Kruse für Kohfeldt die goldrichtige Wahl

„Für ihn ist das ja auch neu. Da werden wir uns schon mal darüber unterhalten, wie es bisher für ihn war“, meint Kohfeldt. Sein eigenes Urteil steht bereits: „Ich kann nur nochmal sagen: Max zum Kapitän gemacht zu haben, war eine goldrichtige Entscheidung, weil er in ganz vielen Dingen diese Mannschaft in die richtige Richtung leitet.“

Dass der Kapitän in der kurzen Winterpause Skifahren war – was früher wegen der Verletzungsgefahr als absolutes Tabu für Profi-Fußballer galt – juckt Kohfeldt nicht. „Erst wenn einer ohne Fallschirm Fallschirmspringen will, habe ich ein Problem. Skifahren ist Freizeitausgleich, das ist für mich okay.“

