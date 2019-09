Nachfolge von Lucien Favre? Werder-Coach Kohfeldt bleibt das Tuschelthema beim BVB

Dortmund/Bremen – Die Protagonisten auf dem Podium hätten nicht unterschiedlicher sein können: Auf der einen Seite Lucien Favre (61), der als Trainer von Borussia Dortmund – wie eigentlich immer auf einer Pressekonferenz – keine Frage wirklich beantwortete. Auf der anderen Seite Florian Kohfeldt (36), der als Trainer des SV Werder Bremen – wie immer – ausführlich Auskunft gab.

Es steht außer Frage, welches Verhalten besser ankommt – nicht nur bei Journalisten. Aber das ist nicht der einzige Grund dafür, dass es am Rande des 2:2 im Bundesliga-Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund ein großes Tuschelthema gab. Der BVB ist heiß auf Florian Kohfeldt, weil er längst als kompletter Trainer gilt, der perfekt zur Borussiapassen würde. Die Frage ist eigentlich nur: Wann machen die Verantwortlichen ernst, und wie lange könnte der Coach vom SV Werder Bremen dieser Verlockung widerstehen?

Werder Bremen: Es gab bereits Kontakt zum BVB

Nach Informationen der DeichStube hat es in der Vergangenheit bereits Kontakt zwischen beiden Parteien gegeben. Das ist nicht ungewöhnlich im Fußball-Geschäft. Zumal Kohfeldts Berater Marc Kosicke einen hervorragenden Draht zum BVB hat, sein prominentester Klient ist schließlich Jürgen Klopp. Der Welttrainer des FC Liverpool wird in Dortmund immer noch verehrt, weil er die Borussia wieder nach oben geholt und mit ihr Titel gewonnen hat. Da Kohfeldt in seiner Art durchaus an Klopp erinnert, mögen sie in Dortmund den 36-jährigen Bremer. Kohfeldt wurde im Stadion von BVB-Fans um so manches Erinnerungsfoto gebeten – und er machte gerne mit, wie in anderen Arenen allerdings auch. Der junge Trainer ist eben ein offener Mensch ohne Berührungsängste.

Werder Bremen: Borussia Dortmund dürfte es bei Florian Kohfeldt schwer haben

Gleichzeitig gilt Florian Kohfeldt aber auch als Mann mit Prinzipien. Deshalb dürfte es der BVB extrem schwer haben, den Coach aus Bremen loszueisen. Kohfeldt hatte bei seiner ersten Vertragsverlängerung versprochen, mindestens bis 2021 an der Weser zu arbeiten. Im Sommer unterschrieb er einen neuen Kontrakt und sagte: „Ich werde meinen Vertrag bis 2023 erfüllen, wenn Werder Bremen das so will.“ Der Nachsatz ist dabei nicht ganz unwichtig. Werders Wille könnte nicht nur eine vorzeitige Kündigung im Fall des Misserfolgs bedeuten, sondern bei einem entsprechenden Angebot eines anderen Clubs eben auch eine vorzeitige Freigabe. Dem Vernehmen nach sollen im neuen Kontrakt Ausstiegsklauseln mit hohen festgeschriebenen Ablösesummen eingebaut worden sein. Doch aktuell sind sie wohl noch nicht wirksam, bis 2021 droht da offenbar keine Gefahr.

Florian Kohfeldt lebt Werder Bremen - macht den Club fit für die Zukunft

Und Kohfeldt macht auch überhaupt nicht den Eindruck, dass er bereits mit einem Wechsel zu einem Topclub wie Borussia Dortmund liebäugelt. Im Gegenteil! Er lebt Werder Bremen, kümmert sich nicht nur um seine Mannschaft, sondern macht gemeinsam mit Sportchef Frank Baumann den Club fit für die Zukunft. So wurde zum Beispiel der Kabinenbereich komplett umgebaut, die Betreuung der Spieler wird immer professioneller. Kohfeldt ist längst das Gesicht des Vereins, und er ist sich dieser besonderen Stellung absolut bewusst. „Der Trainer muss eine gewisse Verbundenheit demonstrieren. Du stehst für den Verein, du hast eine höhere Verantwortung als ein Spieler. Du kannst dir nicht alle Türen offen halten“, sagte Kohfeldt bei seiner Vertragsverlängerung und fügte noch an: „Hier kann ich mich am besten entwickeln.“

Borussia Dortmund: Liaison mit Lucien Favre wird immer schwieriger

Trotzdem wird der BVB nicht locker lassen. Zumal die Liaison mit Favre immer schwieriger wird. Der „kicker“ schreibt in seiner jüngsten Ausgabe: „Die Kritik wird lauter, sie macht auch vor Trainer Lucien Favre nicht Halt, dessen Ruf, ein Bessermacher zu sein, immer mehr bröckelt.“ Und einige Zeilen weiter steht: „Sein in Beton gegossenes 4-2-3-1 zu verändern, damit Julian Brandt – wie zuvor in Leverkusen – in der offensiven Mitte zur Höchstform auflaufen kann, hat Favre nie ernsthaft in Erwägung gezogen.“

Kohfeldt tickt da anders, ist bei seiner Systemwahl sehr flexibel und wird von den Spielern immer wieder gelobt, dass er sie weiterentwickelt. Und auch eine weitere Anmerkung des „kicker“ passt zum Werder-Coach. „Eine Mischung aus Verunsicherung und Arroganz hat sich wie ein Gift verbreitet. Ein kommunikativer Trainer könnte das aufarbeiten, würde Mentalität freilegen und fördern – und den großen Traum von der Meisterschaft selbst leben. Favre kann das nicht.“

Werder Bremen: Florian Kohfeldt trieb sein Team gegen Borussia Dortmund immer wieder nach vorne

Einen Beweis für diese These lieferte der Schweizer auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Bremen. Der 61-Jährige wirkte verkrampft, fast schon ängstlich – so wie zeitweise auch seine Mannschaft auf dem Platz. Favre scheut das Risiko, obwohl er den besten BVB-Kader der letzten Jahre besitzt und damit fast allen Bundesligisten überlegen ist. Vor allem aber dem SV Werder Bremen am vergangenen Samstag. Trotz dieser ganz offensichtlichen Unterlegenheit der Bremer und enormer personeller Probleme trieb Florian Kohfeldt sein Team in der zweiten Halbzeit nach vorne, forderte Mut und Risiko. Als Belohnung gab es den Punkt und viel Respekt vom Gegner. Diese unterschiedlichen Herangehensweisen wirken sich nicht nur auf die Mannschaft aus, sondern auch auf das Publikum. In der größten Arena des Landes mit der furchteinflößenden Südtribüne gab es in der Schlussphase längst nicht diese unbändige Unterstützung, die die Mannschaft – wie so oft in der Vergangenheit – zum Sieg hätte tragen können. Wie „wa.de*“ berichtet, sollen sich einige Fans schon jetzt den Rauswurf von Favre wünschen.

Werder Bremen wird für Verbleib von Florian Kohfeldt als Coach sorgen

In Bremen ist das anders. Florian Kohfeldt hat der Mannschaft, dem Club, dem Stadion, der ganzen Stadt eine Bloß-nicht-unterkriegen-Mentalität eingeimpft – und die ist nicht weit weg von einer Siegermentalität. Davon träumen sie in Dortmund, sie wollen ihren Kloppo zurück. Und weil das nicht geht, ist Kohfeldt in den Fokus gerückt. Ihm wird zugetraut, den BVB wieder selbstbewusster und vor allem titelfähig zu machen. Doch es wird vorerst ein Traum bleiben, ein Wechsel ist ausgeschlossen – zumindest in den nächsten eineinhalb Jahren. Dafür wird Werder Bremen schon sorgen – und Kohfeldt auch. Aber das bedeutet nicht, dass der BVB aufgeben wird. Den Topclubs fällt es bekanntlich sehr schwer, Absagen zu akzeptieren. (kni)

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Mehr News zum SV Werder Bremen

Nach dem 2:2 gegen den BVB: Florian Kohfeldts Zettel und ein Mega-Lob für den Trainer von Werder Bremen. Außerdem machte Nuri Sahin eine klare Ansage in Richtung der Bremer Journalisten. Entwarnung bei Claudio Pizarro: Der Profi von Werder Bremen feiert auf dem Oktoberfest in München.