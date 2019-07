Theo nach zehn Sekunden auf den Brettern - Kohfeldt entsetzt: „Eine Frechheit“

Zell – „Da habe ich gleich im ersten Testspiel wieder Puls.“ Zitat Florian Kohfeldt. Und es sollte nichts anderes heißen, als dass der Trainer von Werder Bremen nach nur wenigen Sekunden der Partie gegen die WSG Swarovski Tirol auf 180 war.

Grund war ein Kopfballduell zwischen Theo Gebre Selassie und WSG-Akteur Felix Adjei, das einen klaren Ausgang nahm: Der Bremer ging k.o., der Tiroler nicht. Über dessen Einsatz mokierte sich Kohfeldt anschließend heftig. „Entschuldigung, aber das war eine Frechheit. Das Spiel ist zehn Sekunden alt, und er springt da rein, als ob es das WM-Finale wäre. Das ist nicht lustig gewesen“, schimpfte der Werder-Trainer, der sich nun Sorgen um Gebre Selassie machen muss.

Der Rechtsverteidiger konnte nicht weiterspielen, hatte am Kopf etwas abbekommen. „Er hat im Mundraum geblutet. Aber ihm ist nicht schlecht oder schwindlig. Er weiß auch alles, reagiert auf alles. Alle Tests sind bislang positiv“, berichtete Kohfeldt nach der Partie. Eine Gehirnerschütterung ist zunächst also nicht wahrscheinlich. Dennoch bleibt die Kritik an Adjeis Einsatz bestehen. „In einem Testspiel musst du so nicht so in den Gegner hineinspringen. Da musste ich mich schon zusammenreißen“, meinte Kohfeldt.

Werder Bremen: Droht Theodor Gebre Selassie eine Pause?

Das Foul (das nicht einmal als solches geahndet wurde) hatte sich genau vor der Bremer Trainerbank zugetragen, und der Werder-Coach malte sich aus, was alles hätte passieren können. „Genau daneben ist die Bande. Wenn Theo da unkontrolliert reinkracht...“ Ist zum Glück nicht passiert, und Gebre Selassie ist vermutlich glimpflich davongekommen. Eine Trainingspause könnte es für ihn trotzdem geben. „Bei Kopfverletzungen“, sagte Kohfeldt, „ist immer höchste Vorsicht geboten. Aber Genaues wissen wir wohl erst morgen.“

Adjei langte übrigens noch mal hin. In der zweiten Halbzeit senste der Ghanaer auch Gebre Selassies Ersatzmann Benjamin Goller rüde um. Dafür gab es dann Gelb, und Neuzugang Goller behielt auf dem Oberschenkel „ein kleines Tattoo“ (Kohfeldt) als Andenken an sein erstes Spiel im Werder-Trikot zurück. Das Spiel gewann am Ende übrigens Werder Bremen mit 1:0 gegen Swarovski Tirol.