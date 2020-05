Kohfeldt-Berater Kosicke freut sich auf Hertha BSC und Jens Lehmann

Marc Kosicke berät unter anderem den Trainer des SV Werder Bremen, Florian Kohfeldt. Jetzt rückt er neben Jens Lehmann in den Aufsichtsrat von Hertha BSC.

Bremen - Keine Frage: Das Aufsehen war groß, als am Sonntag bekannt wurde, dass Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann künftig dem Aufsichtsrat von Hertha BSC angehört. Aber auch die zweite neue Personalie im Gremium ließ die Fußballbranche aufhorchen - und sie steht, zumindest indirekt, in Bezug zu Werder Bremen.

Neben Jens Lehmann wird ab sofort auch Trainerberater Marc Kosicke, der Werder-Coach Florian Kohfeldt zu seinen Klienten zählt, dem Aufsichtsrat von Hertha BSC angehören. Zur Erinnerung: Der 49-Jährige wurde in der Vergangenheit von Werder Bremen hartnäckig umworben, sollte 2013 Sportchef werden - sagte dem Verein aber ab. Den Job übernahm schließlich Thomas Eichin.

Seit 2007 ist Kosicke als Trainerberater aktiv und hat sich in der Fußballbranche längst einen Namen gemacht. Neben Kohfeldt arbeiten beispielsweise auch Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann eng mit ihm zusammen.

Werder Bremen: Ex-Bremer Bruno Labbadia übernahm von Ex-Bremer Alexander Nouri

Seine künftigen Aufgaben im Hertha-Aufsichtsrat umschreibt der gebürtige Bremer, der heute in Kassel lebt, im Gespräch mit der „Welt“ wie folgt: „Zu einer von meinen Aufgaben zählt es, auch als Mediator aufzutreten. Das heißt konkret, dass ich meinen Teil dazu beitrage, zwischen allen Beteiligten eine positive, konstruktive Arbeitskultur zu entwickeln. Die war augenscheinlich in den vergangenen Monaten nicht ganz so gegeben.“ Der Abgang von Jürgen Klinsmann, der Trainerwechsel von Alexander Nouri hin zu Bruno Labbadia und das Facebook-Video von Profi Salomon Kalou - langweilig ging es im Hauptstadtclub zuletzt nicht gerade zu.

Dass auch Jens Lehmann, der jüngst wegen umstrittener Äußerungen zur Coronavirus-Krise in die Kritik geraten war, künftig im Hertha-Aufsichtsrat sitzt, begrüßt Marc Kosicke. „Jens ist zwar ein streitbarer Geist, aber kein lauter Mensch. Ich glaube, dass Jens ein großes Fußball-Knowhow besitzt und international anerkannt ist. Es kann dem ganzen Projekt bei Hertha BSC nur zuträglich sein", sagt er. (dco)

Quelle: DeichStube