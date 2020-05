Kohfeldts Wahl: Werder ohne Nuri Sahin und Jojo Eggestein in Freiburg

Nuri Sahin (li.) und Johannes Eggetein spielen in Florian Kohfeldts Planungen für das Spiel beim SC Freiburg offenbar keine Rolle - der Cheftrainer des SV Werder Bremen hat die beiden Profis aussortiert.

Bremen – Nicht krank, nicht verletzt und trotzdem nicht dabei: Nuri Sahin und Johannes Eggestein gehören nicht zum Kader des SV Werder für die Auswärtspartie beim SC Freiburg.

Als das Team des SV Werder Bremen am Freitagnachmittag für den Flug in den Breisgau am Flughafen Bremen eincheckte, fehlten Nuri Sahin und der jüngere Eggestein-Bruder Johannes. Wie die DeichStube erfuhr, hat Trainer Florian Kohfeldt die Profis aussortiert.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt sortiert Nuri Sahin und Johannes Eggestein aus

Gegen Bayer Leverkusen hatten sowohl Sahin als auch Johannes Eggestein noch auf der Ersatzbank gesessen, Eggestein wurde sogar noch eingewechselt. Dass er vier Tage später im Aufgebot fehlt, sagt viel darüber aus, was Kohfeldt von der Leistung des 22-Jährigen gehalten haben muss. Sahin, einer der erfahrensten Akteure im Kader desSV Werder Bremen, muss für den nach Gelbsperre wieder spielberechtigten Vize-Kapitän Davy Klaassen Platz machen. Statt Eggestein taucht der vor wenigen Tagen 20 Jahre alt gewordene Ilia Gruev (noch ohne Bundesliga-Einsatz) in Kohfeldts Aufgebot auf. Es bleibt also spannend, welche Startelf- Werder-Coach Kohfeldt gegen den SC Freiburg aufstellt.

