Florian Kainz reist ins Trainingslager nach

Updates zu den Fehlenden

+ © nordphoto Florian Kainz soll am Samstag wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen. © nordphoto

Alhaurin El Grande - Gute Nachrichten von der Krankenstation: Florian Kainz reist ins Werder-Trainingslager nach. Serge Gnabry und Luca Caldirola trainieren weiterhin individuell.

Florian Kainz ist wieder gesund und auf dem Weg nach Spanien. Der Österreicher war wegen eines grippalen Infektes zunächst in Bremen geblieben. Nun reist er ins Trainingslager nach Alhaurin El Grande nach, bestätigte Werder-Sportchef Frank Baumann am Freitag. Am Samstag soll Kainz am Mannschaftstraining teilnehmen.

Für Serge Gnabry ging es am Freitagvormittag wieder allein auf den Platz. Er absolvierte ein individuelles Programm – und an den Ball durfte er auch mal wieder. Auch Luca Caldirola trainierte wie zuletzt individuell. Ansonsten sind alle Spieler an Bord.

kni/kso