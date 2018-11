Kainz kommt nicht voran

Florian Kainz hat derzeit wenig zu lachen beim SV Werder - er musste zweimal in Folge auf die Tribüne.

Freiburg - Florian Kohfeldt und Florian Kainz haben in den vergangenen Tagen gleich mehrere Gespräche geführt. Unter vier Augen und in aller Ruhe, denn schließlich ging es um sportlich unangenehme Themen.

Nachdem es Kainz vor dem Heimspiel gegen Gladbach (1:3) erstmals in dieser Saison nicht in den Kader geschafft hatte, sprach Werder-Trainer Kohfeldt mit dem Flügelstürmer darüber, wie sich mehr Konstanz in dessen Leistungen bringen lässt.

„Wir haben Maßnahmen besprochen, die liegen jetzt bei ihm und in der Betreuung von ihm“, berichtete Kohfeldt später. Gegriffen haben diese Maßnahmen aber offenbar noch nicht, denn auch vor der Reise zum Auswärtsspiel in Freiburg gab es ein Gespräch zwischen Kohfeldt und Kainz, in dem der Trainer dem Österreicher erklärte, warum es wieder nicht für den Kader reichte.

„Die Situation ist für Kainzi momentan nicht einfach“, sagte Kohfeldt nach dem 1:1 in den Katakomben des Freiburger Stadions. Werders Trainer vermied es, die abermalige Nicht-Berücksichtigung des 26-Jährigen mit dessen aktueller Form zu erklären. Er begründete sie lieber taktisch – wie schon vor zwei Wochen. „Wir wollten in Freiburg nicht mit Flügelstürmern beginnen“, sagte Kohfeldt.

Fehlende Konstanz als größtes Manko

Als Joker für diese Rolle setzte er Milot Rashica auf die Bank, „weil er auf beiden Seiten spielen kann“. Das klang Kainz gegenüber zwar nicht sonderlich kritisch. Zufrieden sein mit der Rolle seines Angreifers kann Kohfeldt aber auch nicht. Seit Kainz im Sommer 2016 von Rapid Wien zu Werder gekommen ist, hat sich an seinem Status innerhalb der Mannschaft nicht wirklich viel verändert.

Ein Versprechen war er, aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Dynamik, seinem Offensivdrang. Allerdings ein Versprechen, das bis heute nicht eingelöst wurde. Zwar ließ Kainz in Phasen immer mal wieder aufblitzen, was er kann. Gelungen ist es ihm aber auch in seiner dritten Saison bislang nicht, zu einem festen Bestandteil der Startelf zu werden.

Kainz mit dem 1. FC Köln in Verbindung gebracht

Auch deshalb tauchte sein Name kürzlich in der Gerüchteküche auf, war ein möglicher Wechsel zum 1. FC Köln kurzzeitig Thema. Der österreichische Nationalspieler (13 Einsätze) dürfte sich längst Gedanken darüber machen, wie es mit seiner Karriere weitergeht. Sein Vertrag läuft noch bis 2020.

Florian Kohfeldt ist derweil fest überzeugt davon, dass Kainz in Bremen weiterkämpft. „Ich bin mir sicher, dass Kainzi gut mit der Situation umgehen wird. Er wird in der nächsten Woche wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen trainieren, um es mir so schwer wie möglich zu machen“, sagte der Trainer. Und das müsste Kainz in der Tat mal wieder gelingen, damit das nächste Zwiegespräch zwischen den beiden Männern wieder positiver ausfällt.

