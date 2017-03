Für Grillitsch wird ein Traum wahr

Bremen/Wien - Der Kurztrip nach Paris fiel noch kürzer aus als gedacht. Gerade noch hatte Florian Grillitsch Fotos vom Eiffelturm via Instagram an seine Follower verschickt, da bekam er selbst eine Nachricht.

Und die war deutlich aufregender als Post aus Paris. Österreichs Nationaltrainer Marcel Koller nominierte den Werder-Profi für das Testspiel am Dienstag in Wien gegen Finnland nach. Grillitsch ersetzt den nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Moldawien verletzten Louis Schaub (Rapid Wien) und steht erstmals im A-Kader seines Landes.

„Das war schon als kleines Kind mein Traum, im A-Team für Österreich zu spielen. Ich freue mich riesig darauf und hoffe, dass ich beim Teamchef einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann“, sagte Grillitsch auf „werder.de“, ehe er am Sonntagnachmittag das Training aufnahm. Bisher war der 21-Jährige nur für die U21 zum Einsatz gekommen, stand bei Koller aber bereits mehrfach auf der Abrufliste. Nun könnte Grillitsch am Dienstag zu seinem Länderspiel-Debüt kommen. Gegner Finnland tritt dann mit dem Werder-Kollegen Niklas Moisander an.

Moisander musste am Freitagabend in der WM-Qualifikation die nächste Niederlage einstecken. 0:2 verloren die Finnen in der Türkei, bleiben damit aussichtlos am Tabellenende der Gruppe I.

Österreich wahrte dagegen seine Chance auf ein WM-Ticket. Beim 2:0 über Moldawien waren ehemalige und aktuelle Werder-Profis die Hauptdarsteller. Marko Arnautovic (jetzt Stoke City) leistete die Vorlage zum 1:0 (Torschütze: Marcel Sabitzer), Martin Harnik (jetzt Hannover 96) vollendete die Vorarbeit von Zlatko Junuzovic zum 2:0. Österreich bleibt Vierter der Gruppe D und steht im Juni vor einer vorentscheidenden Partie beim Tabellenzweiten Irland.

