Florian Grillitsch wieder dabei

Bremen - Der eine ist am Dienstag wieder ins Teamtraining eingestiegen, der andere soll noch in dieser Woche folgen – bis zu ihrem Bundesliga-Comeback müssen sich die Werder-Profis Florian Grillitsch und Philipp Bargfrede allerdings noch eine Weile gedulden.

So schloss Trainer Alexander Nouri am Dienstag aus, dass einer der beiden Spieler bereits am Samstag während des Duells in Mainz wieder auf dem Platz stehen könnte: „Das kommt für beide noch zu früh.“ Grillitsch hatte sich im Trainingslager in Spanien eine Schulterverletzung zugezogen und übte Dienstag erstmals wieder mit den Teamkollegen. Bargfrede steigt nach seinen Achillessehenproblemen voraussichtlich am Mittwoch wieder ein.

dco