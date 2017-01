Grillitsch fällt vorerst aus - Bargfrede und Caldirola brauchen noch Zeit

Verletzte bei Werder

+ © nordphoto Florian Grillitsch verletzte sich im Training an der Schulter. © nordphoto

Alhaurin el Grande - Florian Grillitsch fällt vorerst aus. Werders Mittelfeldspieler kann wegen einer Schulterverletzung am Sonntag nicht mit der Mannschaft trainieren und am Montag auch nicht an den Testspielen teilnehmen.

Grillitsch hatte sich am Samstag im Training an der Schulter wehgetan. Werder-Trainer Alexander Nouri rechnet allerdings nicht mit einer schlimmeren Verletzung und geht davon aus, dass der 21-jährige Österreicher Mitte der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. In den nächsten Tagen werde Grillitsch nur ein Laufprogramm absolvieren. Die Schulter wird nicht näher untersucht.

Sorge gibt es noch um Philipp Bargfrede. Der defensive Mittelfeldspieler, der wegen Achillessehnenproblemen nicht mit ins Trainingslager nach Alhaurin el Grande gereist ist, soll zwar auch kommende Woche wieder ins Training einsteigen - allerdings: "Sein Einsatz gegen Dortmund ist nicht gesichert", sagte Nouri mit Blick auf das erste Bundesliga-Spiel des Jahres am Samstag, 21. Januar.

Auch Abwehrmann Luca Caldirola braucht noch Zeit. Der Italiener, der lange wegen eines Knöchelbruchs ausgefallen war, sollte eigentlich in Spanien wieder ins Mannschaftstraining einsteigen sollen, das klappt aber nicht mehr. "Er hat wieder etwas Probleme bekommen", erklärte Nouri. Ganz schlecht scheint es Caldirola aber nicht zu gehen: Am Samstag konnte er immerhin beim Berglauf mitmachen.

Gnabry und Kainz sollen am Montag spielen

Besser sieht es aus bei Serge Gnabry, der wegen einer Knieprellung im Trainingslager zuletzt nur individuell trainierte. Der deutsche Nationalspieler soll am Sonntag wieder mit der Mannschaft auf dem Platz stehen und am Montag zum Einsatz kommen. Das gleiche gilt für Florian Kainz, der am Freitag nach auskurierter Grippe ins Trainingslager nachgereist ist.

Zwei Testspiele stehen am Montag auf dem Programm. Ab 14 Uhr geht es in Alhaurin el Grande zunächst gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Um 18 Uhr beginnt der Test gegen den FC Brügge aus Belgien in Marbella.

kni/han