Grillitsch in Not: Verletzt und Vollgas-Konkurrenz

Werder-Wende ohne den Österreicher

Florian Grillitsch

Bremen - Im Moment verliert Florian Grillitsch seinen Stammplatz - und er kann nichts dagegen machen. Werders „Sechser“ ist noch verletzt und sieht die Konkurrenten vorbeiziehen.

Seit drei Wochen muss der defensive Mittelfeldspieler wegen nicht näher benannter muskulärer Probleme pausieren, in dieser Zeit hat sich Philipp Bargfrede den Platz im defensiven Mittelfeld geschnappt. Und wird ihn sicherlich so schnell nicht wieder hergeben. Schlecht für Grillitsch, der im harten Konkurrenzkampf um die zwei Plätze auf der Doppelsechs plötzlich abgehängt scheint.

Mit Zlatko Junuzovic an Bargfredes Seite gelang der Sieg gegen Ingolstadt, mit Fritz und Bargfrede der Erfolg in Berlin. Vorteil also für die beiden Routiniers. Grillitsch wartet derweil, dass er endlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Ganz fern ist der Zeitpunkt zwar nicht mehr, aber eben auch noch nicht genau zu benennen. Trainer Alexander Nouri: „Eigentlich war geplant, dass Florian in dieser Woche wieder mitmacht. Aber im Moment spürt er noch etwas, so dass wir jetzt von Tag zu Tag schauen müssen.“

Dass der 21-Jährige schon am Samstag gegen den 1. FC Köln wieder zur Verfügung stehen könnte, „will ich nicht komplett ausschließen“, sagt Nouri zwar, „aber wir müssen da sehr sensibel sein, damit am Ende nicht noch eine längere Pause dabei herauskommt als nötig.“

Besonders ärgerlich für Grillitsch: Eigentlich würde er zu diesem Zeitpunkt mit Werder um einen neuen Vertrag pokern wollen. Der aktuelle läuft am Saisonende aus. Für eine gute Verhandlungsposition und gute Angebote anderer Clubs braucht er jedoch gute Leistungen. Und die hat er wegen seiner Verletzung zuletzt überhaupt nicht zeigen können.

csa