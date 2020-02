Schneller Abgang in die Kabine - fliegt Pizarro bei Werder jetzt aus dem Kader?

Bremen – Er ist eine Legende, ein Spieler, den die Fans vergöttern. Doch in den letzten Wochen seiner Karriere kratzt Claudio Pizarro am eigenen Denkmal.

Nach Informationen der DeichStube steht nach einem Vorfall nach Abpfiff der 0:2-Pleite gegen Union Berlin sogar Pizarros Verbannung aus dem Kader für die Partie bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr, DeichStuben-Liveticker) im Raum.

Werder Bremen: Claudio Pizarro wird zum Gespräch gebeten

Was war passiert? Pizarro, gegen Union eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt, hatte nach Abpfiff sofort den Weg in die Kabine gesucht. Dabei ist es bei Werder Bremen schon lange üblich, dass Coach Florian Kohfeldt noch auf dem Platz zu den Spielern spricht. Hatte Claudio Pizarro das vergessen? Oder saß der Frust über die erneute Niederlage so tief, dass er nur noch weg wollte? Fakt ist: Pizarros Verhalten gilt als Foul am Gemeinschaftssinn. Und der muss im Abstiegskampf besonders groß geschrieben werden. Pizarro wird deshalb in dieser Woche zum Gespräch gebeten. Gut möglich, dass davon abhängt, ob er gegen Leipzig zum Kader gehört oder nicht.

Werder Bremen: Claudio Pizarro sorgt mit Urlaubsfoto für Ärger

Das Verhalten gegen Union Berlin ist für den 41 Jahre alten Routinier nicht der erste Fettnapf in den er in dieser Saison tappt. In der Winterpause sorgte ein Urlaubsfoto aus Thailand für Ärger. Pizarro hatte sich mit Bierdose in der Hand am Strand fotografieren lassen und den Schnappschuss auch noch selbst in den sozialen Netzwerken gepostet. Normalerweise nicht weiter schlimm, wenn nicht Werder-Sportchef Frank Baumann und Coach Kohfeldt im Winterurlaub absolute Professionalität von ihren Spielern gefordert hätten. Deshalb musste Pizarro anschließend zum Rapport, lachte aber öffentlich über die Geschichte und machte das Bierdosenfoto auf Instagram sogar zu seinem Profilbild. (csa)