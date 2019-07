Fix! Aron Johannsson wechselt nach Schweden

Aron Johannsson wechselt nach seinem Abschied von Werder Bremen zu Hammarby IF in Schweden.

Stockholm - Jetzt ist es offiziell: Aron Johannsson zieht es nach seinem Abschied von Werder Bremen nach Schweden. Der Stürmer wechselt zu Hammarby IF und unterschreibt dort einen Dreijahresvertrag.

Das teilte der Stockholmer Club am Donnerstagabend mit. „Ich freue mich sehr, nach Hammarby zu kommen und Teil eines Vereins zu sein, der so viele Fans hat“, sagt Aron Johannsson auf der Internetseite seines neuen Vereins. „Jetzt werde ich hart arbeiten, um so schnell wie möglich in eine Spielform zu kommen, und hoffe, bald meinen Teamkollegen auf dem Platz zu helfen und Tore beizusteuern.“

Aron Johannsson: Gesund in ein neues Kapitel der Karriere

Für Johannsson ist Hammarby ein Neuanfang nach schwierigen vier Jahren bei Werder Bremen. Der 28-Jährige stand von 2015 bis 2019 bei den Grün-Weißen unter Vertrag, brachte es wegen immer wieder neuen Verletzungsproblemen jedoch nur auf 28 Bundesligaspiele, in denen ihm vier Tore gelangen. Johannssons Vertrag war am Saisonende ausgelaufen.

„Aron ist ein variabler offensiver Spieler, der viele Tore erzielt, und wir freuen uns sehr, ihn an uns binden zu können“, sagt Hammarbys Sportchef Jesper Jansson. „Er hatte einige Probleme mit Verletzungen, ist aber jetzt gesund.“ Für Johannsson gewiss die wichtigste Voraussetzung für ein ganz neues Kapitel seiner Karriere.

Richard Magyar och Aron Jóhannsson klara för #Bajen! Läs mer här: https://t.co/Nt05jsxvGf pic.twitter.com/y1H50yONZ4 — Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) 11. Juli 2019

Zur letzten Meldung vom 8. Juli 2019:

Wechsel von Aron Johannsson nach Schweden wird konkreter

Bremen - Bei Werder Bremen wurde er nicht mehr gebraucht, der Stürmer erhielt keinen neuen Vertrag - Aron Johannsson hat aber offenbar einen neuen Verein gefunden und sucht sein Glück nun in Schweden.

Der Wechsel vonAron Johannsson zu Hammarby IF nimmt konkrete Formen an. Wie „expressen.se“ berichtet, hat sich der ehemalige Angreifer von Werder Bremen entschieden, das Angebot des schwedischen Erstligisten anzunehmen. Demnach soll Johannsson einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben und am kommenden Mittwoch offiziell vorgestellt werden.

Aron Johannsson sollen auch andere Angebote, unter anderem aus der US-amerikanischen Major League Soccer von den Seattle Sounders, vorgelegen haben. Nun bekommt Hammarby IF offenbar den Zuschlag.

Zur letzten Meldung vom 4. Juli 2019:

Aron Johannsson vor Wechsel von Werder Bremen zu Hammarby IF?

Bei Werder Bremen wurde er nicht mehr gebraucht, erhielt keinen neuen Vertrag mehr, doch nun scheint Aron Johannsson zu wissen, wo es sportlich künftig für ihn weitergeht.

Nach Informationen des Portals „fotbollsthlm.se“ steht der Stürmer kurz vor einem Wechsel zum schwedischen Erstligisten Hammarby IF, der in der noch laufenden Saison aktuell den siebten Tabellenplatz belegt.

Die Verhandlungen zwischen Spieler und Club sollen schon weit fortgeschritten sein und kurz vor dem Abschluss stehen. Beim Stockholmer Verein Hammarby soll Aron Johannsson den isländischen Stürmer Vidar Örn Kjartansson ersetzen, der nach der Saison wohl zu FK Rostov zurückkehren wird. Auch Johannsson hat isländische Wurzeln, besitzt allerdings die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Bei Werder Bremen stand der heute 28-Jährige von 2015 bis 2019 unter Vertrag, brachte es wegen immer wieder neuen Verletzungsproblemen jedoch nur auf 28 Bundesligaspiele, in denen ihm vier Tore gelangen.

Zur ersten Meldung vom 24. Juni 2019:

Wechselt Aron Johannsson zu den Seattle Sounders?

Noch macht Aron Johannsson Urlaub, aber was kommt dann? Der Vertrag des Angreifers mit dem SV Werder Bremen läuft am 30. Juni aus und wird bekanntlich nicht verlängert.

Nun geht offenbar in den USA eine Tür für den 28-Jährigen auf. Johannsson ist als Neuzugang bei den Seattle Sounders aus der Major League Soccer (MLS) als Neuzugang im Gespräch. Es wäre eine Rückkehr in die Heimat.

Werder Bremen: Aron Johannsson gebürtig aus den USA

Johannsson ist in den USA geboren, hat auch für die Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten gespielt. Der Mann mit den isländischen Wurzeln ist in seiner Profi-Karriere noch nicht für einen Club in den USA aufgelaufen. Bevor er 2014 zu Werder wechselte stand er in Dänemark bei Aarhus GF und bei AZ Alkmaar in den Niederlanden unter Vertrag.

In Bremen hatte Johannsson viel Pech, war immer wieder verletzt und brachte es in vier Spielzeiten nur auf 28 Bundesligaspiele und vier Tore.

