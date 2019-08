Werder findet Club für Felix Beijmo

Bremen - Lange war der SV Werder Bremen auf der Suche nach einem Leih-Verein für Felix Beijmo. Jetzt sind die Bremer offenbar fündig geworden, jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Denn es muss schnell gehen.

Wie „SportExpressen“ berichtet, wird Felix Beijmo am Dienstag, dem letzten Tag des Transferfensters in Schweden, zu Malmö FF verliehen. Der Rechtsverteidiger von Werder Bremen wechselt also erst mal wieder zurück in seine Heimat, um Spielpraxis zu sammeln.

Vor einem Jahr hatte Werder Bremen Felix Beijmo für drei Millionen Euro von Djurgardens IF verpflichtet. In Schweden waren Experten erstaunt, dass der Bundesligist so viel Geld für das Talent auf den Tisch gelegt hat, sie prognostizierten eine schwierige Zukunft für den U21-Nationalspieler.

Werder Bremen: Felix Beijmo trifft bei neuem Verein auf Markus Rosenberg

Tatsächlich kam Felix Beijmo in seiner Premieren-Saison zu keinem einzigen Pflichtspiel-Einsatz für die Profis von Werder Bremen. Noch fehlt dem Talent die Klasse für die Bundesliga. Drei Mal spielte der Schwede für Werders U23 in der Regionalliga Nord. Nach der Saison deutete Beijmo in einem Interview auch leichte Unstimmigkeiten mit Florian Kohfeldt an: „Der Trainer und ich sind unterschiedlicher Meinung, wo ich stehe“, hatte Felix Beijmo gesagt.

Nun geht es also erst mal zurück nach Schweden. In Malmö spielt der 21-Jährige um den Titel mit. Der amtierende Meister ist aktuell Dritter der Tabelle, drei Punkte hinter Beijmos Ex-Club Djurgarden. In Malmö trifft Beijmo übrigens auf Markus Rosenberg, den 36-jährigen Ex-Bremer, der sein Karriereende in schöner Regelmäßigkeit nach hinten verschiebt.

Quelle: DeichStube