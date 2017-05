Fin Bartels im Interview: „Wir wollen etwas Großes erreichen“

Bremen - Sie sind Werders neues Traumduo: Max Kruse (29) und Fin Bartels (30). Seit Wochen rocken sie die Bundesliga, haben die Bremer Richtung Europa geschossen – und Freitag soll es auch in Köln (20.30 Uhr) rappeln.

Von 2010 bis 2012 haben sie bereits gemeinsam für den FC St. Pauli gestürmt. Damals wie heute stand Kruse dabei etwas mehr im Rampenlicht als Bartels, der immer etwas bescheiden daherkommt. Im Interview erklärt der 30-Jährige, warum er so zurückhaltend ist, wieso er sich so gut mit Kruse versteht und weshalb er die schönsten Stadien Europas so oder so kennenlernen wird.

Herr Bartels, was macht Max Kruse gerade?

Fin Bartels: Das weiß ich nicht.

Wieso nicht – auf dem Platz wissen Sie doch auch immer, was er vorhat?

Bartels (lacht): Ach so. Es funktioniert im Moment wirklich ganz gut zwischen uns. Das ist eine Phase, die man gerne mitnimmt. Aber wir wissen beide, dass wir nicht alleine die Spiele gewinnen, das ganze Team bringt die nötige Leistung.

Trotzdem ist das Duo Bartels/Kruse gerade in aller Munde. Wie ist dieses blinde Verständnis zu erklären?

Bartels: Wir kennen uns ja schon etwas länger. Max ist immer anspielbar und hat einfach den Blick für die Mitspieler – nicht nur für mich. Als Nebenmann hat man es da ein bisschen leichter.

Sind Sie befreundet?

Bartels: Wir verstehen uns sehr gut. Der Kontakt ist zwar nach unserer gemeinsamen Zeit bei St. Pauli etwas weniger geworden. Aber vor seinem Wechsel zu Werder hatte er sich bei mir nach der Stimmung hier erkundigt.

Hatten Sie schon mal einen so starken Nebenmann?

Bartels: Max ist schon einzigartig. Er ist in der Form seines Lebens. Wahnsinn, was er spielt und für die Mannschaft tut. Er schießt ja nicht nur Tore und bereitet welche vor, er arbeitet nebenbei auch noch ganz viel für das Team. In Deutschland ist es gerade sehr schwer, jemanden zu finden, der so gut ist wie Max.

Muss Kruse wieder für Deutschland zu spielen?

Bartels: Ich denke schon. An ihm führt im Moment eigentlich kein Weg vorbei.

+ So jubeln zwei, dich sich verstehen: Fin Bartels und Max Kruse. © nordphoto

Beim Confed-Cup im Sommer will Bundestrainer Joachim Löw auf viele Stammkräfte verzichten. Sie sind top drauf, hoffen Sie insgeheim auf einen Anruf?

Bartels: Nein. Ich bin doch schon über 30. Und in Deutschland laufen wirklich viele, viele Top-Fußballer rum. Da haben einige auf Sicht gesehen mehr Potenzial. Da ist der Zug für mich abgefahren.

Das klingt nach typisch Bartels – immer sehr bescheiden. Haben Sie auch deshalb oft nur in der zweiten Reihe gestanden?

Bartels: Bei den Trainern stand ich nie in der zweiten Reihe, ich habe ja immer gespielt. Nur in der Presse war das anders. Vor einer Saison bin ich selten in der vermeintlichen Startelf aufgetaucht. Dann kam es doch ganz anders. Aber das brauche ich auch alles nicht. Wichtig ist, dass ich die Akzeptanz in der Mannschaft habe und das Trainerteam mir vertraut.

Ist es manchmal sogar angenehmer, im Schatten der Stars zu stehen und etwas mehr Ruhe zu haben?

Bartels: Durchaus. Vom Typ her passt das sowieso ganz gut zu mir. Und wenn es mal nicht so gut läuft, haut nicht jeder gleich bei mir so drauf (lacht). Für mich zählt der Erfolg der Mannschaft. Den haben wir gerade – und das ist sehr angenehm.

Wie genießen Sie den Erfolg, hat sich das tägliche Leben verändert?

Bartels: Auf jeden Fall. Man schleppt diese Misserfolge schon mit sich rum. Natürlich versucht man, das auch mal abzulegen, aber das ist in Bremen schwierig. Hier ist alles Werder. Ob beim Fleischer oder sonst wo wirst du angesprochen. Natürlich auch jetzt. Da gibt es viel Schulterklopfen – und du selbst bist natürlich viel freier im Kopf. Da kannst du das im Stillen durchaus mal genießen.

Erleben Sie gerade sportlich Ihre beste Phase?

Bartels: Es ist mit Sicherheit eine gute. Wir treten als Mannschaft sehr stark auf, und das macht auch mich noch stärker. Das ist einfach schön. Das schweißt uns noch mehr zusammen.

Sie wirken noch fitter als ohnehin schon. Haben Sie Zusatzschichten geschoben?

Bartels: Laufen konnte ich doch schon immer. Und selbst im Alter geht es noch (lacht). Wenn das irgendwann fehlt, muss ich mir Gedanken machen.

Wie groß ist der Anteil von Trainer Alexander Nouri am Aufschwung?

Bartels: Wir haben sehr akribisch gearbeitet, gerade in der Winterpause taktisch viel gemacht, die Dreierkette eingeführt. Das braucht alles seine Zeit. Wir sind einen Weg gegangen, der hoffentlich noch nicht vorbei ist. Es werden auch wieder Rückschläge kommen, dann wird sich zeigen, wie gefestigt wir sind. Aber jetzt haben wir erst mal noch drei Spiele, auf die wir uns alle freuen können.

Gehen Sie fest davon aus, dass Alexander Nouri Ihr Trainer bleibt?

Bartels: Aktuell ja. Im Moment spricht nicht viel dagegen.

Würden Sie es begrüßen?

Bartels: Ja, ich denke schon. Die Mannschaft, das Trainerteam, der ganz Staff drumherum – das passt einfach.

In Bremen wird schon von goldenen Zeiten geträumt, dass Werder endlich wieder dauerhaft im oberen Tabellendrittel dabei ist.

Bartels: Wir sollten uns jetzt nicht darum kümmern, was in der fernen Zukunft ist. Wir haben jetzt drei richtig geile Spiele, die wir genießen können, ohne einen Meter weniger zu laufen. Natürlich wollen wir etwas Großes erreichen und auf dem Platz bleiben, auf dem wir sind.

+ Fin Bartels bedankt sich nach dem 2:0-Sieg gegen Hertha bei den Fans, die weiter von der Europa League träumen. © nordphoto

Wie wichtig wäre es für Sie, zum ersten Mal international dabei zu sein?

Bartels: Natürlich war das immer mein Traum – und mittelfristig auch immer mein Ziel hier. Das wäre schon ein wahnsinniges Erlebnis.

In welchem Stadion würden Sie gerne mal spielen?

Bartels: Es gibt so viele schöne Stadien in Europa, in die meisten werde ich es wohl nicht mehr schaffen. Die werde ich dann alle als Tourist abklappern (lacht). Aber das hat noch Zeit, die Knochen halten ganz gut und die Laufwerte sind auch okay.

Wenn es so gut läuft, dann weckt das Begehrlichkeiten bei anderen Clubs. Werden Stars wie Max Kruse, Serge Gnabry oder Thomas Delaney in Bremen bleiben?

Bartels: Ich kann es nur hoffen, das wäre schon wichtig.

Was ist mit Ihnen, Sie stehen auch im Fokus?

Bartels: Ich habe doch gerade erst verlängert und noch zwei Jahre Vertrag. Meine Perspektive ist auch eine ganz andere als bei einem Serge Gnabry mit seinen erst 21 Jahren.

Was ist, wenn doch ein Club mit großer Perspektive und viel Geld anklopft?

Bartels: Da gibt es aber nichts. Die Situation ist doch gerade herrlich hier, wir fühlen uns als Familie in Bremen sehr wohl.

Sind Sie mit 30 Jahren schon im Modus „Lebenslang Grün-weiß“?

Bartels: Aktuell schon. Natürlich sollte man niemals nie sagen, aber ich habe da überhaupt nichts geplant. Es macht ja auch unglaublich viel Spaß hier, das ist nicht selbstverständlich.

Die Fans mixen gerade die Namen Bartels und Kruse oder veröffentlichen Fotos, die eine Mischung aus Ihnen beiden zeigen. Wie finden Sie diesen Hype?

Bartels: Das habe ich noch gar nicht gesehen. Genauso wie ich nicht alles lese, wenn es schlecht läuft, mache ich das jetzt auch nicht. Es ist halt eine schöne Phase, aber es wird nicht immer so laufen. Obwohl: Drei Spiele darf sie ruhig noch andauern (lacht).

Und wenn nicht, droht dann der nächste Stimmungswandel inklusive einer großen Enttäuschung?

Bartels: Nein, es kann doch jetzt nichts mehr schief gehen. Wir müssen keine Angst haben, etwas zu verlieren, wir können nur noch gewinnen.

Quelle: WerderStube