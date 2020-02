Bitter für Werder: Bartels fällt gegen Leipzig aus

Stürmer schon wieder in Bremen

+ © gumzmedia Werder Bremen muss im Spiel gegen RB Leipzig auf Fin Bartels verzichten. Der Stürmer hat sich schon wieder verletzt und ist bereits zurück nach Bremen gereist. © gumzmedia

Leipzig - Nächster Rückschlag für den SV Werder Bremen: Der abstiegsbedrohte Bundesligist muss am Samstag beim Auswärtsspiel bei RB Leipzig auf Fin Bartels verzichten. Der Angreifer hatte sich am Freitag beim Abschlusstraining in Leipzig im Bereich der Adduktoren verletzt.