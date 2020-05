Bartels ist Werders Topspieler in kleinen Momenten

Bremen – Die Haare werden immer grauer, doch Fin Bartels wird beim SV Werder Bremen deshalb noch nicht in Fußball-Rente geschickt. Coach Florian Kohfeldt setzt im Abstiegskampf und wahrscheinlich auch am Samstag gegen Schalke auf den 33-Jährigen, zwar nur als Joker, aber Bartels könnte im Endspurt der Saison ein Startelf-Kandidat werden.

„Fin ist noch nicht wieder einer dieser Topspieler der Liga, die er vor seiner schweren Verletzung war“, sagt Kohfeldt, erinnert an Bartels Achillessehnenriss im Dezember 2017 und die vielen Folge-Verletzungen, fügt aber sofort anerkennend an: „Jetzt ist er ein Topspieler in kleinen Momenten – und diese Momente werden länger. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn wieder habe.“

Werder Bremen: Fin Bartels bald wieder Kandidat für die Startelf?

Das lässt sich auch an Fin Bartels‘ Einsätzen ablesen. War der Außenstürmer in dieser Saison fit und stand im Kader, dann wurde er auch eingewechselt. Immerhin schon neun Mal. Bei allen drei Partien nach dem Re-Start durfte Bartels mitmischen, am längsten in Freiburg, wo sein Einsatz immerhin 27 Minuten dauerte.

„Fin bringt viele Elemente auf den Platz: Lebendigkeit, Übersicht, tiefe Läufe, Eins-gegen-Eins und dann auch noch eine Giftigkeit, die man ihm gar nicht so zutraut. Da ist er im Gegenpressing sehr wichtig“, berichtet Kohfeldt vor dem Werder-Spiel gegen Schalke 04 und fügt noch an: „Ich will nicht ausschließen, dass er noch ein Kandidat für die Startelf wird.“ Vielleicht sorgt das dann auch dafür, dass Bartels im Sommer auslaufender Vertrag verlängert wird. (kni)

Quelle: DeichStube