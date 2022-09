Ex-Werder-Profi Bartels: „Ewig wird meine Karriere nicht mehr gehen“

Von: Malte Bürger, Daniel Cottäus

Der Vertrag von Fin Bartels bei Holstein Kiel läuft am Saisonende aus - beendet er dann auch seine Karriere? Jetzt hat der Ex-Profi von Werder Bremen seine Gedanken zum Thema verraten. © nordphoto/gumzmedia

Bremen – Acht Pflichtspiele stehen für den Zweitligisten Holstein Kiel in diesem Jahr noch an, ehe es Mitte November in die Winterpause geht. Und an der Förde dürfte spätestens dann ganz unweigerlich eine Frage ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken: Wie lange spielt er noch? Es geht um Fin Bartels. Der Vertrag des 35-Jährigen läuft nach der Saison aus. Am Rande des Abschiedsspiels von Werder-Legende Claudio Pizarro hat der Ex-Bremer nun gegenüber der DeichStube erklärt, dass er sich demnächst mit Gedanken ans Aufhören beschäftigen wird.

„Im Winter werde ich mal wieder in meinen Körper hineinhorchen. Dann werden wir sehen. Ich werde ja bald 36. Also ewig wird meine Karriere nicht mehr gehen“, sagte Fin Bartels, angesprochen auf seine sportlichen Zukunftspläne. Während Claudio Pizarros Abschiedsspiel war der frühere Angreifer von Werder Bremen für das Team „Claudios Amigos“ aufgelaufen und von den Bremer Fans frenetisch abgefeiert worden. Seine Erklärung dafür, vorgetragen mit einem breiten Lächeln: „Ich bin ja ein lieber Kerl. Ich habe immer 100 Prozent gegeben und war immer ich selbst. Das zahlen mir die Fans offenbar zurück.“

Ex-Werder-Bremen-Profi Fin Bartels über seine Karriere: „So lange wie Claudio Pizarro spiele ich nicht. Das kann ich garantieren“

Auch bei Holstein Kiel ist der Fin Bartels Publikumsliebling, zur ersten Elf von Trainer Marcel Rapp gehört der frühere Profi von Werder Bremen aber nicht mehr. In dieser Saison bringt es der gebürtige Kieler auf sieben Einsätze, in der Startelf stand er nur einmal. Auch das wird Bartels demnächst vermutlich in seine Winter-Überlegungen mit einbeziehen. In einem Punkt legte er sich beim Abschied des 43-jährigen Claudio Pizarro schon einmal fest: „So lange wie Piza spiele ich nicht. Das kann ich garantieren.“ (dco/mbü)