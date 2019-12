Bartels und der tragische Jahrestag

Schwere Verletzung jährt sich am Montag

+ © gumzmedia Die schlimme Verletzung von Fin Bartels jährt sich zum zweiten Mal: Im Auswärtsspiel des SV Werder Bremen bei Borussia Dortmund hatte sich der Profi die Achillessehne gerissen. © gumzmedia

Bremen – 9. Dezember 2017, 33. Minute im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund – es war der Moment, in dem für Fin Bartels eine lange, lange Leidenszeit begann: Achillessehnenriss. Am Montag jährt sich dieser Tag nun schon zum zweiten Mal – und von einem dauerhaften Comeback in der Bundesliga ist der Profi des SV Werder Bremen noch immer ein gutes Stück weit entfernt.