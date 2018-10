Bartels: Es geht wieder bergauf

Bremen - Fin Bartels war mit dem Auto gekommen – als Selbstfahrer. Was schon mal eines dokumentierte: Party wollte er am Mittwochabend, dem Werder-Abend auf dem Bremer Freimarkt, nicht mehr machen.

Der Rest der Mannschaft sicher auch nicht, wie er vermutete. „Alle sind gierig auf den Erfolg, da will man in dieser Phase nichts schleifen lassen. Es wird bestimmt nicht bis in die Puppen gefeiert.“ Dabei hat das Team am Donnerstag trainingsfrei. Bartels aber nicht. Er steckt gerade in einer Phase, in der auch er nichts schleifen lassen darf.

Bartels muss geduldig bleiben

Es geht darum, nach seinem im Dezember erlittenen Achillessehnenriss endlich wieder zur Fitness zu finden. „Wir steigern die Belastung schon wieder. Wenn es so weitergeht, dann bin ich guter Dinge“, sagte er, ohne einen Termin für seine voraussichtliche Rückkehr ins Mannschaftstraining nennen zu wollen.

Vor einem Monat stand er schon kurz davor, wieder richtig mitzumischen, doch dann habe der Körper auf die Belastungen reagiert. „Man muss so eine Reaktion einkalkulieren - auch wenn ich es natürlich gerne zügiger gehabt hätte“, sagt der 31 Jahre alte Angreifer. Zwischenzeitlich sei die Belastung weit runtergefahren worden, jetzt geht es wieder voran. Insgesamt merke er aber, „dass es nicht so schnell geht, wie ich es gerne hätte. Ich werde mir deshalb auch keine konkreten Ziele setzen.“

Quelle: DeichStube