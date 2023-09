„Das ist doch das Schönste“: Ex-Werder-Star Bartels hofft zum Abschied auf ein Fußballfest in Kiel – so gibt’s Karten

Von: Timo Strömer, Marius Winkelmann

Fin Bartels hat seine Karriere als aktiver Profifußballer beendet. Jetzt freut sich der ehemalige Spieler des SV Werder Bremen auf sein Abschiedsspiel in Kiel. © IMAGO / Eibner

Fin Bartels hat im Sommer seine Karriere bei Holstein Kiel beendet - am Freitag bekommt der ehemalige Profi des SV Werder Bremen sein Abschiedsspiel im Kieler Holstein-Stadion. Wer alles dabei ist, und wie Fans noch Tickets bekommen können.

Bremen/Kiel – Am Freitag, 8. September (19 Uhr), steigt sein offizielles Abschiedsspiel im Kieler Holstein-Stadion – und so langsam beginnt das große Kribbeln bei Fin Bartels, der mit „viel Vorfreude“ in seinen letzten Akt als Profifußballer geht. „Es ist toll, dass mir das hier in Kiel ermöglicht wird. Das ist wirklich eine Riesenehre für mich“, sagt der ehemalige Profi des SV Werder Bremen (2014 bis 2020) im DeichStube-Podcast „eingeDEICHt“ – und fügt an: „Ich hoffe, wir werden alle gemeinsam einen richtig schönen Abend haben. Ich will einfach versuchen, es zu genießen.“

Abschiedsspiel von Werder Bremen-Ex Fin Bartels: Große Vorfreude auf Ole Werner und Co.

Damit das klappt, wünscht sich Fin Bartels für seinen großen Schlussakkord, bei dem eine von ihm zusammengestellte Allstar-Truppe gegen die aktuelle Zweitliga-Mannschaft von Holstein Kiel antritt, vor allem eins: ein volles Stadion. „Das ist doch das Schönste, wenn viele Leute da sind und das Flutlicht angeht.“ Allerdings gibt es noch einige Karten zu ergattern, weshalb sich Bartels mit einer Bitte an die Werder-Fans richtet: „Auch für Leute aus Bremen lohnt es sich zu kommen. Mal so eine schöne Reise an die Kieler Förde – das ist doch ‚was Feines! Von daher kann ich den Trip nur ans Herz legen. Freitagabend, da kann man noch ein schönes Wochenende danach hier verbringen. Besser geht’s ja gar nicht.“



Auch sportlich kommen die Anhänger der Grün-Weißen bei Fin Bartels‘ Abschiedsspiel voll auf ihre Kosten: So werden unter anderem die Werder-Legenden Theodor Gebre Selassie, Philipp Bargfrede, Torsten Frings, Tim Borowski, Maximilian Eggestein und einige mehr Bartels die letzte Fußballer-Ehre erweisen. Auf der Trainerbank sitzt zudem ein sehr prominenter Gast: Werder Bremens Trainer Ole Werner. Zu dem pflegt Bartels „eine persönliche Verbindung von klein auf. Wir haben ja in der B-Jugend noch zusammengespielt.“ Jahre später erlebten beide im Spätherbst von Bartels‘ Karriere gemeinsam als Spieler und Trainer „in Kiel noch eine Riesenzeit. Und deswegen war er für mich die Wahl schlechthin.“

Werder Bremen-Ex-Profi Fin Bartels freut sich auf sein Abschiedsspiel in Kiel - so gibt es Tickets

Allerdings, so lässt es Fin Bartels durchklingen, hält es Ole Werner dieses Mal wohl nicht nur an der Seitenlinie. „Ich glaube, er will auch gerne selbst auf die Koppel“, verrät der Ex-Bremer mit einem breiten Grinsen: „Deswegen müssen wir mal sehen, wie wir das regeln, dass er vielleicht auch ein bisschen Einsatzzeit kriegt, wenn sein Körper das hergibt.“



Tickets für Bartels‘ letzten Tanz, der übrigens von Werder Bremens Stadionsprecher Arnd Zeigler moderiert wird, können über den Online-Ticketshop von Holstein Kiel erworben werden. Stehplatzkarten sind für zehn Euro (ermäßigt: acht Euro; Kinder: sechs Euro) erhältlich, Tribünenplätze gibt es in drei Kategorien für 15 bis 20 Euro (ermäßigt: zwölf bis 18 Euro; Kinder: zehn bis 16 Euro). (mwi/tst)