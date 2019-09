FIFA20-Werte: Pavlenka mit Abstand bester Werder-Profi – Pizarro mit Steigerung!

Jiri Pavlenka ist mit einem 84er-Gesamtwert der beste Spieler von Werder Bremen in FIFA20.

Endlich. Diesen Tag haben die Freunde des virtuellen Fußballspiels herbeigesehnt – die Fußballsimulation FIFA20 ist auf dem Markt. Zum Start der neuen FIFA-Saison werfen wir einen Blick auf die Ratings von Werder Bremen.

Im Liga-Vergleich findet sich Werder Bremen mit einem Gesamtwert von „77“ im Bundesliga-Mittelfeld auf Platz zehn wieder. Die beiden besten Mannschaften der höchsten deutschen Spielklasse in FIFA20 sind der FC Bayern München (85er-Gesamtwert) und Borussia Dortmund (83er-Gesamtwert), Schlusslicht ist der SC Paderborn (70er Gesamtwert).

Wenig überraschend steht Jiri Pavlenka an der Spitze der Werder-Spieler in FIFA20. Der Torwart hat einen 84er-Wert zugewiesen bekommen und gehört damit zu den stärksten Keepern der Bundesliga. Die beiden besten Feldspieler von Werder Bremen sind Maximilian Eggestein und Davy Klaassen mit einem 80er-Rating. Dahinter folgen Ömer Toprak und Kapitän Niklas Moisander (beide „79“). Auch Milot Rashica kratzt mit einem 79er-Wert an der 80er-Marke – wobei der Kosovare nach seiner bärenstarken Rückrunde durchaus ein höheres Rating verdient gehabt hätte.

Werder Bremen: Johannes Eggestein mit größter Werte-Steigerung bei FIFA20

Den größten Sprung bei Werder macht Johannes Eggestein – er konnte seinen Wert von „66“ auf „73“ steigern. Bemerkenswert ist außerdem das Rating von Claudio Pizarro – das Phänomen von Werder Bremen konnte seinen Wert von „74“ nicht nur halten, er konnte sich sogar um einen Punkt auf „75“ verbessern - und das im Alter von 40 Jahren!

Die Werte der Werder-Profis in FIFA19 zum Vergleich.

Alle Werte der Spieler von Werder Bremen bei FIFA20

Spieler Bewertung bei FIFA 20 Jiri Pavlenka 84 Maximilian Eggestein 80 Davy Klaassen 80 Ömer Toprak 79 Niklas Moisander 79 Milot Rashica 79 Nuri Sahin 78 Niclas Füllkrug 77 Leonardo Bittencourt 77 Yuya Osako 76 Ludwig Augustinsson 76 Theodor Gebre Selassie 76 Michael Lang 76 Claudio Pizarro 75 Philipp Bargfrede 75 Fin Bartels 75 Kevin Möhwald 75 Sebastian Langkamp 75 Milos Veljkovic 75 Johannes Eggestein 73 Stefanos Kapino 73 Marco Friedl 70 Christian Groß 67 Josh Sargent 67 Luca Plogmann 63 David Philipp 62 Simon Straudi 61 Benjamin Goller 61 Ilia Gruev 60 Julian Rieckmann 59

Quelle: DeichStube