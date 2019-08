Werder Bremen ist FIFA-Weltmeister: eSportler MoAuba streicht sattes Preisgeld ein!

London/Bremen - „MoAuba“ hat es geschafft! Der FIFA-Profi aus dem eSports-Team von Werder Bremen hat beim FIFA eWorld Cup in London als erster Deutscher überhaupt den FIFA-WM-Titel gewonnen - und ein sattes Preisgeld abgeräumt.

Der Nationalspieler von Werder Bremen setzte sich im konsolenübergreifenden Finale (Xbox/PS4) in der Fußball-Simulation FIFA 19 gegen Titelverteidiger Mosaad „Msdossary“ Aldossary aus Saudi-Arabien mit 3:2 (1:1/2:1) durch.

Mit dem Triumph sicherte sich „MoAuba“, der eigentlich Mohammed Harkous heißt, ein Preisgeld von 250.000 Dollar (rund 225.000 Euro). „Es ist verrückt, das habe ich nicht erwartet, unglaublich“, sagte der überwältigte Weltmeister von Werder Bremen nach seinem Triumph. In der gut gefüllten, aber für die WM umgebauten O2-Arena herrschte bei den knapp 1700 Zuschauern während des Endspiels eine angespannte Stimmung, nur bei Toren brandete Jubel auf.

Werder Bremen: FIFA-Weltmeister MoAuba kassiert Viertelmillion Euro Preisgeld

Im Final-Hinspiel auf der Xbox konnte Aldossary (19), der sich über 100.000 Euro (90.000 Euro) freuen durfte, seinen Vorteil nicht nutzen. Harkous, Weltranglistenfünfter auf der PS4, erkämpfte sich ein 1:1 und krönte sich mit einem 2:1 im Rückspiel auf der Playstation zum Weltmeister. Aldossary war zuvor ungeschlagen bis ins Endspiel marschiert. In einem dramatischen Halbfinale hatte „MoAuba“ von Werder Bremen zuvor gegen den Argentinier Nicolas „nicolas99fc“ Villalba nach einem Elfer-Krimi (4:3) die Oberhand behalten. Der Publikumsliebling erarbeitete sich im Hinspiel gegen den Weltranglistenersten einen komfortablen 4:1-Vorsprung, kassierte in der Nachspielzeit des Rückspiels aber noch den Ausgleich zum 5:5.

Werder Bremen: Teamkollege „MegaBit“ im eWorld-Cup-Achtelfinale raus

Bereits am Samstag war Werder-Teamkollege Michael „MegaBit“ Bittner im Achtelfinale gescheitert. Der deutsche Meister, der ebenfalls für die eNationalmannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) spielt, erlebte ein bitteres Deja-vu und unterlag Aldossary knapp mit 3:4. Bereits im Vorjahr war für den 21-Jährigen im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Endstation gewesen.

Das Grand Final des FIFA eWorld Cups ist der Saisonhöhepunkt, für den sich die insgesamt 32 besten Spieler auf den Konsolen Xbox und PS4 qualifiziert hatten. Das Turnier ist mit einem Rekord-Preisgeld von 500.000 Dollar dotiert. (sid/mwi)

Mehr News zu Werder Bremen

Derweil gibt es eine interessante Statistik: Der Marktwert von Werder Bremen ist seit der Amtsübernahme von Coach Florian Kohfeldt explodiert.

Zur letzten Meldung vom 1. August 2019:

„MegaBit“ und „MoAuba“ spielen um WM-Titel

Die Saison neigt sich dem Ende entgegen, alle Playoffs sind gespielt – einzig das große Finale, das Grand Final, steht noch an: Vom 2. bis 4. August wird der Fifa eWorld Cup, die Weltmeisterschaft in der Fußball-Simulation Fifa 19, in London ausgetragen - und Werder Bremen ist mittendrin.

Die 32 besten Fifa-Spieler der Welt kämpfen um den Titel und 250.000 US-Dollar Preisgeld. Mit dabei: Die Profi-Zocker Mohammed „MoAuba“ Harkous (Playstation 4) und Michael „MegaBit“ Bittner (Xbox One) von Werder Bremen. Die DeichStube erklärt das Turnierformat und wirft einen Blick auf die härtesten Konkurrenten der deutschen Spieler.

Zunächst werden die Teilnehmer nach ihren Konsolen in Gruppen eingeteilt – jeweils zwei Achtergruppen für die PS4 und zwei Achtergrupppen für die Xbox One. Für die Einteilung ist die Weltrangliste entscheidend, die sich an den über das Jahr hinweg gesammelten Punkten orientiert. Punkte konnten durch gute Platzierungen bei Online- und Offline-Turnieren eingefahren werden.

Die Zusammensetzung der Gruppen erfolgt dabei nach dem sogenannten „Snake Seeding“: Der Weltranglistenerste bildet den Kopf der Gruppe 1, die nächsten beiden Spieler landen in Gruppe 2, die darauffolgenden zwei wieder in Gruppe 1. Dieses System soll für ausgeglichene Gruppen sorgen und die über das gesamte Jahr erspielte Weltranglistenplatzierung berücksichtigen.

Werder Bremen: Langer Weg ins Finale für Werders eSportler

In der Gruppenphase heißt es „Jeder-gegen-jeden“ mit Hin- und Rückspiel. Die Tore aus beiden Spielen werden addiert, der Gesamtsieger entscheidet das Duell für sich. Bei Torgleichheit gibt es Verlängerung, die Auswärtstorregel kommt nicht zur Geltung. Die ersten vier Spieler jeder Gruppe ziehen in das Viertelfinale ein, dort gelten dieselben Regeln wie in der Gruppenphase.

Am Ende steht für jede Konsole ein Sieger fest; diese beiden treffen dann im großen Finale um die Weltmeisterschaft aufeinander. Dabei wird jeder Spieler einmal auf seiner bevorzugten Konsole spielen, sodass ein Spiel auf der Playstation 4 und eines auf der Xbox One ausgetragen wird. Der Gewinner darf sich dann ganz offiziell Fifa-19-Weltmeister nennen und über ein Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar freuen.

Werder Bremen: So stehen die Chancen von „MegaBit“ und „MoAuba“

„MegaBit“ Michael Bittner hat sich als Viertplatzierter der Xbox-Rangliste qualifiziert. Ein Platz unter den ersten Vier in der Gruppe sollte im Bereich des Möglichen liegen. In den Playoffs, dem letzten großen Turnier vor dem Finale, war für „MegaBit“ aber schon im Achtelfinale gegen Kurt „Kurt0411“ Fenech Schluss. Für den Titel müsste eine Leistungssteigerung her, genauso wie bei seinem Teamkollegen „MoAuba“ Mohammed Harkous.

Der Fünftplatzierte der PS4-Rangliste scheiterte in den Playoffs im Viertelfinale an Nicolas „nicolas99fc“ Villalba. Die beiden Werder-Profis gehören in diesem Jahr zweifelsfrei zu den konstantesten Fifa-Spielern, das Erreichen der K.o.-Runde dürfte als Minimalziel ausgerufen werden. Aber der ganz große Wurf wird schwer – zu stark erscheint die Konkurrenz.

Die härtesten Gegner der Profis von Werder Bremen

Selbstverständlich zählen die beiden Weltranglistenersten, Donovan „F2Tekkz“ Hunt (Xbox One) und Nicolas „nicolas99fc“‘ Villalba (PS4), zu den Topfavoriten auf den Titel. Die beiden spielten eine überragende Saison auf ihrer jeweiligen Konsole und konnten bereits einige Turniere in Fifa 19 gewinnen.

Vorjahresweltmeister Mosaad „MSdossary“ Aldossary gehört ebenso zu den Titelanwärtern wie der Gewinner der letzten Playoffs auf der Xbox, Tom „Rebel Stokes“ Stokes. Aber auch weitere bekannte Namen der Szene, beispielsweise Stefano „stefanopinna97“ Pinna, Corentin „VitalityMaestro“ Thuillier oder Lucas „PSG DaXe“ Cuillerieris sollten bei der Nennung der stärksten Spieler Beachtung finden. Von Marcel Schwenk.

Mehr News zu Werder Bremen

Derweil haben die Grün-Weißen einen Deal eingefädelt: Der asiatische Wettanbieter Tou Tou ist der neue Ärmelsponsor des SV Werder Bremen.

Quelle: DeichStube