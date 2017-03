Felix Wiedwald will und soll bleiben

Bremen - Felix Wiedwald will und soll auch in der kommenden Saison beim SV Werder bleiben. Das haben der Torwart und Sportchef Frank Baumann am Donnerstag erklärt.

"Wie die Zukunft aussehen wird, kann ich nicht vorhersagen", sagte Felix Wiedwald bei der Pressekonferenz zwar, betonte aber: "Es ist ja bekannt, dass ich mich hier wohlfühle, dass das mein Verein ist und dass ich gerne hierbleiben würde." Wie der Verein mit ihm plant, werde sich in den kommenden Wochen zeigen.

Sportchef Frank Baumann will jedenfalls mit Wiedwald weitermachen: "Wir haben immer wieder betont - auch in Phasen, in denen er nicht gespielt hat -, dass Felix in unseren Planungen für die kommende Saison definitiv eine Rolle spielt."

Durch seine bestechenden Leistungen in den vergangenen Wochen habe der 27-Jährige "Argumente für sich gesammelt". Baumann: "Ich gehe davon aus, dass Felix nächstes Jahr bei uns im Kader sein wird." Fakt sei aber auch, so der Sportchef, "dass wir mehr als einen Torwart unter Vertrag haben werden".

Wiedwalds Vertrag verlängert sich nach 20 Spielen in der laufenden Saison automatisch um ein Jahr. Dazu fehlen dem Torwart nur noch vier Einsätze. Um aber über längerfristige Perspektiven zu sprechen, wollen sich Baumann, Wiedwald und dessen Berater in den kommenden Wochen zusammensetzen.

han