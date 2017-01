Felix Wiedwald: "Warum sollte ich verbrannt sein?"

Bremen - Von Björn Knips. Felix Wiedwald freut sich über die nächste Chance. Werders Torwart Nummer zwei wird in den kommenden drei Spielen den gesperrten Stammtorwart Jaroslav Drobny vertreten und will jetzt liefern.

Felix Wiedwald lächelt zur Begrüßung. Dem Werder-Keeper geht es ganz offensichtlich gerade ziemlich gut. Kein Wunder, nach der Roten Karte von Jaroslav Drobny, ist der 26-Jährige wieder die Nummer eins im Bremer Tor. Aber wie lange? Schon zwei Mal wurde ihm dieser Status entzogen, und Trainer Alexander Nouri dachte Anfang des Jahres sogar laut darüber nach, Michael Zetterer zur Nummer zwei zu befördern.

Keine einfache Saison für Wiedwald. „Wenn ich zur Nummer drei degradiert worden wäre, dann wäre das Kapitel für mich hier abgeschlossen gewesen“, sagt der Lokalmatador, der schon mit neun Jahren Grün-Weiß trug, im Interview – und nicht nur das. Dabei wirkte er so entspannt und gut gelaunt wie schon lange nicht mehr.

Herr Wiedwald, starten wir mal mit einer ganz banalen Frage: Wie geht es Ihnen?

Felix Wiedwald: Gut, ich bin positiv gestimmt, weil ich in den nächsten Wochen wieder spielen darf. Privat geht es mir sowieso immer gut.

Können Sie Beruf und Privatleben wirklich so strikt voneinander trennen?

Wiedwald: Na ja, ich nehme den Beruf schon mit nach Hause, weil ich ja auch von hier komme. Ob Freunde oder Familie – alle, die ich treffe, sind Werder-Fans und wollen wissen, was los ist. Da kann ich wenig abschalten.

Würden Sie sich manchmal wünschen, nicht dort zu spielen, wo Sie aufgewachsen sind?

Wiedwald: Natürlich ist es so schwieriger, weil man permanent über den Verein spricht. Da sind mir die Freunde sehr lieb, die nichts mit Fußball am Hut haben.

Was wollten denn die anderen Freunde von Ihnen in den vergangenen Wochen genau wissen?

Wiedwald: Die haben natürlich die Zeitungen gelesen, in denen ich zur Nummer drei geschrieben worden bin. Sie konnten das nicht nachvollziehen, welche Diskussion da entstanden ist.

Eine Diskussion, die Trainer Alexander Nouri mit seinen Aussagen ausgelöst hat. Waren Sie überrascht, dass er es offen gelassen hat, wer die Nummer zwei sein wird – Sie oder Michael Zetterer?

Wiedwald: Intern war das gar nicht so ein großes Thema und es wurde auch anders kommuniziert.

Wie?

Wiedwald: Ich habe das Gespräch mit dem Trainer gesucht. Er hat gesagt, dass sich jeder beweisen muss, sich aber grundsätzlich an der Situation nichts ändern wird. Dann war für mich alles klar.

Was hätten Sie gemacht, wenn es anders gekommen wäre?

Wiedwald: Wenn ich zur Nummer drei degradiert worden wäre, dann wäre das Kapitel für mich hier abgeschlossen gewesen. Dann hätte es kein Zurück mehr gegeben, und ich hätte mich anderweitig umgeschaut. Ich will spielen oder zumindest dabei sein.

Ihre Werder-Geschichte geht aber weiter, in welchem Kapitel befinden Sie sich jetzt?

Wiedwald: Ich kann noch einmal allen zeigen, was ich drauf habe. Vergangene Saison habe ich auch meine beste Leistung gezeigt, als der Druck am größten war. Ich habe meine Zukunft bei Werder selbst in der Hand.

Weil es auch diese Klausel gibt, die Ihren Vertrag nach einer gewissen Anzahl von Spielen automatisch um ein Jahr verlängert.

+ Felix Wiedwald steht die nächsten drei Spiele gegen Bayern München, FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach im Tor. © nordphoto Wiedwald: Diese Klausel ist ja inzwischen deutschlandweit bekannt (lacht). Also will ich den Trainer überzeugen, um möglichst viele Spiele zu machen.

Insgesamt müssen es in dieser Saison 20 sein, richtig?

Wiedwald: Ja.

Fehlen also noch elf?

Wiedwald: Ich zähle das nicht (lacht). Ist doch auch egal. Wenn ich meine Leistung bringe, dann bleibe ich im Tor und bin gegebenenfalls nächstes Jahr noch hier. Das kommt auch auf meine Perspektive an.

Alexander Nouri sagt, ein Profi-Torwart müsse auch mit dieser besonderen Wechsel-Situation umgehen können. Ist das so einfach?

Wiedwald: So eine Saison mit diesem Hin und Her haben noch nicht viele Torhüter mitgemacht. Das ist nicht der einfachste Weg. Aber wenn jeder mit diesem Druck so gut umgehen könnte, dann wäre der Beruf auch nicht so besonders. Ein Profi muss damit umgehen können.

Torhüter gelten allerdings sofort als verbrannt, wenn Ihnen in der Saison das Vertrauen entzogen wird.

Wiedwald: (lacht) Warum sollte ich verbrannt sein? Ich habe davor 30 Spiele am Stück gemacht und gezeigt, was ich drauf habe. Die Mannschaft weiß das und wird mir genauso vertrauen, wie sie Jaroslav Drobny vertraut hat. Man bekommt immer eine neue Chance. Man muss nur darauf warten. Jetzt habe ich sie.

Die Chance hängt zeitlich auch von der Sperre von Drobny ab. Setzt Sie das noch mehr unter Druck?

Wiedwald: Die öffentliche Meinung über mich ist ja nicht so positiv. Da spielt es keine Rolle, dass ich nicht so viel Spielpraxis habe, ich muss jetzt liefern.

Warum ist die öffentliche Meinung nicht so positiv?

Wiedwald: Das hat viel mit den letzten Jahren zu tun. Werder hat immer viele Gegentore kassiert, deshalb gab es ständig eine Torhüterdiskussion: Der taugt nichts, der auch nicht. Aber als Tim Wiese noch da war, hat Werder auch 65 Gegentore kassiert, aber eben auch 80 geschossen. Und wenn Tim drei Mal danebengegriffen hat, war das nicht so relevant.

Also sind Sie nicht schlechter als Tim Wiese?

Wiedwald: Das müssen andere bewerten. Jetzt ist es eine andere Situation.

Die auch ein Tim Wiese nicht ändern könnte?

Wiedwald: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sein letzter Vertrag hier auch nicht verlängert wurde.

Jetzt fordert er via „Bild“-Zeitung, dass Werder sofort einen neuen Torwart holen soll.

Wiedwald: Ich habe es gelesen – mit einem Schmunzeln.

Zu Ihrem Startelf-Comeback kommen ausgerechnet die Bayern – Traum oder Alptraum?

Wiedwald: Man hat gegen Freiburg gesehen, dass die Bayern noch nicht so in Topform sind. Wenn wir rackern und ackern wie Freiburg, ist für uns alles möglich. Aber wenn die Bayern einen Lauf haben, kann es natürlich auch eng für uns werden.

Im Hinspiel haben Sie sechs Stück kassiert – tut das noch weh?

Wiedwald: Das ist Vergangenheit, damit darf man sich nicht beschäftigen. Es geht bei Null los und am Ende soll bei unseren Gegentoren auch die Null stehen.

Geht das gegen die Bayern?

Wiedwald: Warum nicht? Wir müssen jetzt wieder damit anfangen, öfter zu Null zu spielen. Ich würde dann am Samstag jedenfalls zufrieden nach Hause gehen.

Sie wirken so gelöst wie selten zuvor. Hat die neue Chance so viele Glückshormone freigesetzt?

Wiedwald: (grinst) Irgendjemand wollte, dass ich hier noch mal eine neue Chance bekomme. Ich freue mich einfach, dass ich mich beweisen kann.

Des einen Freud ist des anderen Leid: Müssen Sie da auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu euphorisch zu klingen?

Wiedwald: Natürlich ist es für „Drobo“ nicht glücklich. Ich fühle auch mit. Aber am Ende ist jeder für sich verantwortlich.

Was haben Sie in den vergangenen Wochen getan, um noch mal bereit für Werder zu sein?

Wiedwald: Ich habe viel an meiner Sprungkraft gearbeitet. Wenn du nicht spielst, musst du einfach mehr machen und zeigen, dass du spielen willst.

Sie stammen aus dem benachbarten Achim, haben schon mit neun Jahren für Werder gespielt und immer betont, wie sehr Ihnen der Club am Herzen liegt. Ist das trotz der neuen Erfahrungen immer noch Ihr Werder?

Wiedwald: Natürlich! Nur, weil ich jetzt mal draußen war, ändert sich das doch nicht. Ich komme immer noch von hier und es immer noch mein Verein. Das nehmen mir die Fans auch ab. Man hat doch gesehen, wie sehr sich gefreut haben, als ich zu Werder zurückgekehrt bin.

Jetzt sind aber viele sehr kritisch Ihnen gegenüber, wie Sie selbst schon angemerkt haben. Ärgert Sie das?

Wiedwald: Im Endeffekt will jeder Fan gute Ergebnisse sehen. Natürlich ist es schöner, wenn einer von hier im Tor steht. Aber wenn ich einen Fehler machen, pfeifen sie trotzdem.

Im Gegensatz zu vielen Kollegen stellen Sie sich auch in schwierigen Situationen den Medien. Gibt es einen Grund dafür?

Wiedwald: Ich habe nichts zu verbergen. Man muss sich in guten und schlechten Zeiten stellen, das gehört einfach zu dem Beruf dazu. Ich bin ein ehrlicher Mensch und sage meine Meinung. Da wächst man auch dran, ich will ja auch Verantwortung übernehmen.

Dann sagen Sie doch bitte ganz ehrlich: Werden Sie wieder Werders Nummer eins?

Wiedwald: Das hängt nur an mir. Wenn ich meine Leistung wieder zeige, dann gibt es keinen Grund zu wechseln.