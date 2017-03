Felix Wiedwald fehlte nur noch die Kapitänsbinde

Bremen - Was gute Leistungen so alles bewirken können. Der früher oft sehr ernst wirkende Felix Wiedwald des SV Werder ist plötzlich sogar zu Scherzen aufgelegt.

„Da habe ich auch nicht mehr so durchgeschaut“, sagte der Werder-Keeper zu den drei Kapitänen beim 2:0-Sieg gegen Darmstadt und fügte breit grinsend an: „Ich hab noch gehofft, dass ich dann auch mal die Binde überreicht bekomme. Aber es hat nicht geklappt. Ich denke, alle, die die Binde getragen haben, müssen jetzt mal einen ausgeben.“

Ein klarer Auftrag an Clemens Fritz, Claudio Pizarro und Niklas Moisander. Fritz war verletzungsbedingt ausgewechselt worden, Pizarro aus taktischen Gründen. Weil auch Zlatko Junuzovic schon verletzt runter war, übernahm dann Moisander die Binde.

„Es ist mal schön, so eine Parade gezeigt zu haben“

Wiedwald hätte sie aber auch verdient gehabt. Wie schon in Wolfsburg war der 26-Jährige Werders Matchwinner. In Manuel-Neuer-Manier hatte er sein Team bei einem Kopfball von Aytac Sulu vor einem frühen Rückstand bewahrt (3.). Seine beste Parade im Werder-Trikot? „Das kann ich nicht sagen“, wich Wiedwald zunächst noch aus, gestand dann aber doch: „Ich bin aus kurzer Distanz reaktionsschnell gewesen. Es ist mal schön, so eine Parade gezeigt zu haben.“

Die Aussage hat einen ernsten Hintergrund. Denn lange wurde dem Keeper vorgeworfen, dass er keine Unhaltbaren entschärft und deshalb auch keine Spiele gewinnt. Das Thema hat sich nun erledigt, genauso wie die Nachfrage, ob er die Nummer eins ist. „Es ist schön, darauf nicht mehr antworten zu müssen“, verriet Wiedwald.

Trainer Alexander Nouri hatte ihm auf der Pressekonferenz vor dem Darmstadt-Spiel erstmals eine Einsatzgarantie gegeben – und das, obwohl die alte Nummer eins Jaroslav Drobny wieder einsatzbereit war. Der Tscheche saß nur auf der Bank. Den öffentlichen Vertrauensbeweis wollte Wiedwald allerdings nicht zu hoch hängen: „In den letzten Wochen hab ich es ja auch nicht gebraucht, dass ständig gesagt wird, dass ich die Nummer eins bin.“ Er ziehe sein Ding durch, die Phase als Ersatzmann habe ihm „auch gutgetan, da wächst man dran“.

Geholfen habe ihm seine Frau: „Mein größte Kritikerin.“ Sie würde auch jetzt dafür sorgen, dass er am Boden bleibt, nicht zu euphorisch wird. Schließlich entscheidet sich nun seine Zukunft. Der Vertrag mit Werder läuft im Sommer aus, verlängert sich aber automatisch um ein Jahr nach dem 20. Pflichtspieleinsatz. Fünf fehlen noch. Aber das ist offenbar nur nebensächlich, denn Wiedwald betonte: „Es ist alles offen.“

kni