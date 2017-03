Felix Wiedwald: Eine Frage der Perspektive

Bremen - Die ominöse 20 rückt immer näher. Noch vier Einsätze, dann verlängert sich der Vertrag von Felix Wiedwald bei Werder automatisch um ein Jahr.

So will es eine Klausel. So will es auch Wiedwald – und Werder-Sportchef Frank Baumann geht ebenfalls davon aus. Das hat er erstmals ausdrücklich betont. Damit wäre eigentlich alles klar – eigentlich. Denn sicher ist nichts. Das liegt auch oder sogar vor allem an Wiedwalds richtig starken Leistungen in den vergangenen Wochen. Es ist eine Frage der Perspektive – für beide Seiten.

„Es ist ja bekannt, dass ich mich hier wohlfühle, dass das mein Verein ist und dass ich gerne hierbleiben würde“, beantwortete Wiedwald auf der Pressekonferenz zum Leipzig-Spiel die Frage zu seiner Zukunft, wie er sie immer beantwortet. Bei ihm ist viel Herz im Spiel. Schließlich ist er nicht unweit von Bremen in Achim aufgewachsen und schon in der E-Jugend für Werder aufgelaufen. Der 27-Jährige würde wahrscheinlich jeden Tag auf Händen zum Weserstadion gehen, wenn er die nächsten Jahre die klare Nummer eins wäre.

„Wie die Zukunft aussehen wird, kann ich nicht vorhersagen“, musste Wiedwald aber gestehen – und das nur wenige Meter von Baumann entfernt. Der grinste schon, weil er ahnte, dass die nächste Frage an ihn gehen werde. Der Sportchef wiederholte erst eine alte, etwas unverfängliche Antwort, dass der Torwart in den Planungen für die kommende Saison „definitiv eine Rolle spielt“. Diesmal ging der Ex-Profi aber einen Schritt weiter und legte sich fest: „Ich gehe davon aus, dass Felix nächstes Jahr bei uns im Kader sein wird.“

Baumann ließ allerdings offen, welche Rolle Wiedwald dabei zugedacht ist. „Wir werden sicherlich mehr als einen Torhüter unter Vertrag haben“, verriet der Sportchef lediglich – und das mit einem breiten Grinsen. Er hätte auch sagen können, dass der Ball rund ist. Alles scheint möglich. Bis vor wenigen Wochen wäre eine Zukunft von Wiedwald als Nummer eins undenkbar gewesen.

Doch mit jeder Parade hat der 27-Jährige seine Perspektive bei Werder verbessert. Ist er vielleicht doch der richtige Mann für die Zukunft, so wie sich das die Verantwortlichen 2015 bei der Rückholaktion aus Frankfurt gedacht hatten? Er wäre eine durchaus günstige Lösung. Für eine neue Nummer eins müsste Werder wohl eine ordentliche Ablösesumme zahlen.

Der eigene Stall gibt eher keinen Stammkeeper her. Jaroslav Drobny ist mit 37 Jahren nicht nur zu alt, sondern auch zu verletzungsanfällig – und zudem fußballerisch extrem limitiert. Bessere Karten hätte Michael Zetterer, doch der U21-Nationalkeeper war schon häufiger schwer verletzt (Kahnbeinbrüche) und besitzt keinerlei Bundesliga-Erfahrung. Auf ihn als Nummer eins zu bauen, wäre ein zu großes Risiko.

Wiedwald ist der Keeper der Stunde in der Bundesliga

Natürlich schaut sich Werder um, sondiert den Torhütermarkt. Schlägt der Club bei einem namhaften Keeper zu, dann schlägt Wiedwald möglicherweise seine Vertragsverlängerung aus. Denn ihm geht es auch um die Perspektive, das hat er zuletzt deutlich betont. Mit 27 Jahren kann er mit dem Platz auf der Bank nicht mehr zufrieden sein. Und wenn dann ein Jahr später sein Vertrag ausläuft, dürften Interessenten auch nicht gerade Schlange stehen. Das könnte in diesem Sommer anders sein. Wiedwald ist der Keeper der Stunde in der Bundesliga und gerade Dauergast in der Mannschaft des Tages in fast allen Medien.

„Ich habe es selbst in der Hand“, sagte Wiedwald. Aber kann er Werder und dabei speziell seinen Coach Alexander Nouri wirklich überzeugen? Das Verhältnis der beiden wirkt doch etwas sehr professionell – unterkühlt würde es noch besser beschreiben. Nouri lobt den Keeper mehr für dessen Qualitäten als Teamplayer während seiner Phase auf der Ersatzbank als für dessen sportliche Glanztaten. Das ist nicht wirklich überraschend: Nouri hatte sich ja auch für Drobny als Nummer eins entschieden, bis der Rot sah und sich auch noch verletzte.

Wie lange Nouri noch entscheiden darf, ist offen. Über seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag wird erst nach dem Klassenerhalt gesprochen. Also abwarten – und den Worten des Trainers glauben schenken, für den nur eine Perspektive zählt: „Am Ende sind nicht Felix und ich wichtig, sondern es geht um den Verein.“