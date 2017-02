Felix Wiedwald bleibt im Werder-Tor

Bremen - In den vergangenen drei Spielen stand Felix Wiedwald von Beginn an für Werder zwischen den Pfosten - und auch nach Ablauf der Sperre von Jaroslav Drobny dürfte der 26-Jährige Werders Nummer eins bleiben, zumindest vorerst.

Kurz nach der 0:1-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach sprach Werder-Trainer Alexander Nouri dem Keeper eine Art Einsatzgarantie für das kommende Auswärtsspiel bei Mainz 05 aus. "Im Moment ist die Situation so, dass Wiedi im Tor steht", sagte Nouri. So habe Drobny derzeit etwas Trainingsrückstand, bedingt durch eine Verletzung an der Schulter.

dco