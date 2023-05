Schlechte Stimmung bei Werder? „Ich verstehe das nicht!“

In unserer DeichBlick-Kolumne spricht Felix Kroos über den Klassenerhalt des SV Werder Bremen, Dawid Kownacki und die Zukunft von Niclas Füllkrug. Außerdem erklärt er, warum ein Systemwechsel nicht notwendig ist.

Von Felix Kroos. Glückwunsch, Werder Bremen! Der vorzeitige Klassenerhalt ist ein großer Erfolg! Hier bei mir zu Hause in Berlin kann ich nicht verstehen, dass die Stimmung in Bremen nach dem Spiel nicht so gut gewesen sein soll und schon pessimistisch in die Zukunft geschaut wird. Leider stelle ich das im Fußball immer wieder fest. Es wird sehr oft der Moment verpasst, einen Erfolg zu genießen. Das nimmt einem doch den Spaß!

Dawid Kownacki ist eine sehr gute Wahl - entweder Niclas Füllkrug oder Marvin Ducksch werden Werder Bremen verlassen

Ich mache das und blicke auch positiv in die Zukunft. Der Grundstein ist mit dem Klassenerhalt gelegt. Die Verantwortlichen haben die hohe Wahrscheinlichkeit, in der Liga zu bleiben, genutzt, um schon den ersten Transfer einzutüten. Dawid Kownacki halte ich für eine sehr gute Wahl. Er hat viel Potenzial und ist dazu noch ablösefrei. Mal schauen, ob er eine Ergänzung oder der Ersatz für die „hässlichen Vögel“ sein wird. Einer von den beiden wird gehen, da bin ich mir sehr sicher. Und ich tippe eher auf Niclas Füllkrug als auf Marvin Ducksch. Es ist „Lückes“ Chance, etwas Größeres zu machen, und Werder Bremens Chance, eine große Ablösesumme zu bekommen. Natürlich wäre es für den Verein schade, wenn solche Leistungsträger gehen. Aber so war das bei Union Berlin auch immer, dann wurden die Löcher aber super gestopft – und jetzt sehen wir ja, wie gut das funktioniert hat.

Noch ist „Lücke“ aber da – und ich wünsche ihm, dass er sich die Torjägerkanone schnappt. Ich kenne ihn noch aus unserer gemeinsamen Werder-Zeit. Etwas flapsig gesagt, war ihm immer alles egal, außer Tore. Er war nur zufrieden, wenn er getroffen hat. So musst du als Torjäger aber auch sein. Öffentlich gibt Niclas Füllkrug sich ja sehr zurückhaltend, ich bin mir allerdings sicher, dass ihm diese Trophäe ganz viel bedeutet. Und er muss sich ganz gewiss nicht dafür schämen, dass dafür diesmal vielleicht schon 16 Tore reichen könnten. So etwas ist Unsinn. Der BVB müsste sich ja auch nicht für die Meisterschaft schämen, weil die Bayern so gepatzt haben. Titel ist Titel, den bekommst du nie geschenkt, dahinter steckt immer harte Arbeit und Qualität.

Werder Bremens System funktioniert und muss nicht zwangsläufig verändert werden

Ich lege mich einfach mal fest: „Lücke“ wird es packen, der BVB auch. Schalke wird es dagegen erwischen, Bochum landet in der Relegation. Und Union? Die Champions League wäre schon toll, aber auch das erneute Erreichen der Europa League ist der Wahnsinn. Vielleicht kommt Werder Bremen da irgendwann auch mal wieder hin. Ich habe aus Bremen gehört, dass dort immer wieder gefordert wird, Trainer Ole Werner dürfe nicht nur einem System vertrauen. Zur Erinnerung: Bei Union läuft das seit Jahren so. Es kommt nicht auf das System an, sondern auf die Menschen, die es mit Leben füllen. Die Art und Weise, wie das in den letzten beiden Spielzeiten bei Werder funktioniert hat, stimmt mich sehr zuversichtlich.