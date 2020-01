Werder könnte Felix Agu schon im Winter bekommen

Bremen/Osnabrück – Felix Agu hat sich entschieden, er wird im Sommer vom VfL Osnabrück zum SV Werder Bremen wechseln. Ein entsprechender Bericht der „Bild“ deckt sich mit den Informationen der DeichStube.

Der 20-Jährige macht, anders als berichtet, seine Zukunft bei den Grün-Weißen allerdings nicht zwingend vom Klassenerhalt der Bremer abhängig. Und es ist durchaus möglich, dass der Außenverteidiger bereits im Winter an die Weser kommt. Es liegt nun an Werder Bremen. Ist der Bundesligist bereit, nun eine Ablösesumme zu bezahlen? Im Sommer kann Felix Agu zum Nulltarif wechseln, weil sein Vertrag in Osnabrück ausläuft.

Agu ist aktuell eines der begehrtesten Talente in Deutschland. Der gebürtige Osnabrücker hat sich in den vergangenen Jahren enorm entwickelt und gehört beim Zweitliga-Aufsteiger zu den Leistungsträgern. Dabei kommt der Rechtsfuß auf beiden Abwehrseiten zum Einsatz. Zwei Mal durfte Agu auch schon für die deutsche U21-Nationalmannschaft ran.

Werder Bremen: Thomas Eichin ist Berater von Felix Agu

Mehrere Bundesligisten haben sich um eine Verpflichtung des 20-Jährigen bemüht. Auch aus England soll es Interesse gegeben haben. Doch Werder Bremen hat sich durchgesetzt. Dabei könnte Thomas Eichin eine entscheidende Rolle gespielt haben. Der ehemalige Werder-Sportchef berät Agu – und er besitzt immer noch beste Drähte in die Hansestadt.

Dort müssen sich die Verantwortlichen nun entscheiden, ob sie Felix Agu schon jetzt holen. Nach der Verletzung von Theodor Gebre Selassie gibt es durchaus Bedarf auf der rechten Abwehrseite, auch Linksverteidiger Ludwig Augustinsson ist nach seinem Muskelfaserriss am letzten Hinrunden-Spieltag noch nicht ganz fit. Agu könnte frischen Wind in den Werder-Kader bringen.

Werder Bremen: Felix Agu kostet im Winter eine Ablösesumme

Seine Ablösesumme dürfte bei 400.000 Euro liegen, dazu käme noch das Gehalt. Das macht die Geschichte auch für den VfL Osnabrück interessant. Die Niedersachsen können – fast schon traditionell – jeden Euro gut gebrauchen. Im Sommer würden sie für das Eigengewächs gar nichts bekommen. Agu selbst soll nicht abgeneigt sein, schon früher an die Weser zu kommen.

Allerdings: Werder Bremen kratzt gerade alle finanziellen Mittel zusammen, um einen dominanten Spieler für den Abstiegskampf zu verpflichten. Helfen könnte ein Verkauf von Felix Beijmo. Der Rechtsverteidiger war bis Ende des Jahres an Malmö FF ausgeliehen und ist aktuell vom Training freigestellt, um sich einen neuen Club zu suchen. Seinen Nachfolger hat Werder in Agu nun schon fest an der Angel. (kni)

Zur letzten Meldung vom 8. Januar 2020, 8.30 Uhr:

Erster Werder-Transfer 2020: Schon alles klar mit Felix Agu?

Bremen - Alle warten gespannt auf den ersten Winter-Neuzugang des SV Werder Bremen, doch der erste Transfer des Jahres gilt für den Sommer. Angeblich hat Felix Agu vom VfL Osnabrück seine Zusage für einen Wechsel nach dieser Saison gegeben.

Vorausgesetzt, Werder Bremen schafft den Klassenerhalt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der 20-jährige Außenverteidiger Felix Agu kann Zweitligist Osnabrück im Sommer ablösefrei verlassen, weil sein Vertrag ausläuft.

Nach einer bärenstarken Hinrunde steht der deutsche U21-Nationalspieler nicht nur bei Werder, sondern bei zahlreichen Bundesligisten und englischen Clubs auf dem Zettel. Nun scheint es so, als hätte Werder Bremen das Rennen gemacht. (kni)

Die letzte Meldung vom 31. Dezember 2019:

Werder Bremen will Felix Agu verpflichten - VfL-Manager: Mehrere Vereine sind interessiert

Jetzt hat sich VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes über einem möglichen Wechsel von Felix Agu geäußert. „Ich weiß, dass sich mehrere Clubs für Felix interessieren", sagte Osnabrücks Manager der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Womöglich auch schon für einen Wechsel in der kommenden Transferphase? „Auf uns ist noch niemand wegen eines Wechsels im Winter zugekommen“, so Schmedes weiter. (tst)

Erstmeldung vom 30. Dezember 2019:

13 Einsätze, fünf Torvorlagen - hinter Felix Agu liegt eine äußerst erfolgreiche Hinrunde in der 2. Bundesliga. Mit starken Leistungen hatte der 20-jährige Außenverteidiger großen Anteil daran, dass der Aufsteiger VfL Osnabrück als Tabellensechster überwintert - das ist auch Werder Bremen nicht entgangen.

Nach Informationen der DeichStube möchte der SV Werder Bremen den U21-Nationalspieler Felix Agu im Sommer verpflichten.

Werder Bremen: Felix Agu soll im Sommer kommen - Winter-Wechsel möglich?

Agu ist ein Osnabrücker Eigengewächs und war im Aufstiegsjahr in der 3. Liga noch als Back-up-Lösung für die Position des Rechtsverteidigers eingeplant gewesen, profitierte dann aber von Ausfällen seiner Konkurrenten und spielte sich fest. Sein großer Vorteil: Er kann sowohl Rechts- als auch Linksverteidiger spielen.

Dass Werder Bremen bei Felix Agu, dessen Vertrag in Osnabrück noch bis 2020 läuft und dessen Marktwert laut „transfermarkt.de“ 1,25 Millionen Euro beträgt, vielleicht schon im Winter vorfühlt, ist nicht ausgeschlossen. Schließlich fällt der etablierte Bremer Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie noch länger aus und verpasst auf jeden Fall die ersten Spiele der Rückrunde.

Werder Bremen mit kurzem Draht zu Berater von Felix Agu

Der Draht zum Agu-Lager ist jedenfalls kurz: Berater des Osnabrückers ist Werders Ex-Sportchef Thomas Eichin, der nach wie vor gute Kontakte nach Bremen pflegt. Ein Selbstläufer wird der Transfer deshalb aber nicht. Neben Werder sind noch weitere Erstligisten an Agu interessiert. (dco)

