OP statt Comeback: Saison-Aus für Werder-Profi Agu

Von: Malte Bürger

Saison-Aus für Felix Agu: Der Außenverteidiger des SV Werder Bremen muss sich wegen anhaltender Probleme an der Patellasehne einer Operation unterziehen. © gumzmedia

Rückschlag für Felix Agu: Das Comeback des Außenverteidigers des SV Werder Bremen verschiebt sich mindestens bis zur kommenden Saison. Weil sich der 23-Jährige einer Operation unterziehen muss, fällt Agu für den Rest dieser Spielzeit aus.

Bremen – Alle Hoffnungen sind zerplatzt. „Ich wünsche ihm, dass er diese Saison noch einmal zum Einsatz kommt“, hatte Clemens Fritz kürzlich im Gespräch mit der DeichStube gesagt. Mit „ihm“ hatte der Leiter Profifußball des SV Werder Bremen den 23-jährigen Felix Agu gemeint. Seit Monaten schon plagt sich der Flügelspieler mit Problemen an der Patellasehne herum, musste einen Comeback-Versuch nach dem nächsten verschieben. Nun gab es wieder einen Rückschlag - mit Folgen. Für Agu steht nicht nur das endgültige Saison-Aus fest, sondern eine Operation soll nun helfen.

Probleme an der Patellasehne: Werder Bremens Felix Agu wird am Dienstag operiert und fällt für den Rest der Saison aus

„Felix machen die Probleme bereits seit Ende letzten Jahres zu schaffen. Wir haben bislang einen konservativen Weg bei der Behandlung eingeschlagen, der auch gut angelaufen ist und Felix zuletzt auch zurück in das Training geführt hat“, schilderte Clemens Fritz auf der Internetseite des SV Werder Bremen. „Leider haben sich erneut Probleme eingestellt und es besteht die Gefahr, dass diese Probleme langfristig auftreten könnten. Mit Hinblick auf die neue Saison hat sich Felix in Absprache mit uns daher nun für einen kleinen Eingriff entschieden, um nach dem Sommer wieder voll angreifen zu können.“ Die OP von Felix Agu soll bereits am Dienstag erfolgen.

Felix Agu war zur Saison 2020/2021 an die Weser gewechselt, erlebte in der Folge den Bundesliga-Abstieg der Bremer sowie die Rückkehr ins deutsche Fußball-Oberhaus mit. Insgesamt bringt er es bei Werder Bremen bisher auf 48 Pflichtspieleinsätze, in der aktuellen Serie reichte es jedoch nur zu drei Kurzauftritten, ehe ihn die Verletzung endgültig ausbremste. Der gebürtige Osnabrücker besitzt noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024, der im Februar 2022 verlängert worden war. (mbü)