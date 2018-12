Werder feiert Weihnachten, aber Kohfeldt ist noch nicht in Stimmung

Bremen - Bei Werder weihnachtet es schon - allerdings mit Einschränkungen. Denn auch bei der Weihnachtsfeier der Grün-Weißen lag der Fokus auf dem Bundesliga-Endspurt vor der Winterpause.

Er kam als einer der ersten – und hatte sich ordentlich in Schale geworfen: Claudio Pizarro war am Dienstagabend bei der offiziellen Weihnachtsfeier der Werder-Profis – inklusive der Mitarbeiter – der Hingucker. Teamkollege Martin Harnik hatte sogar die Krawatte aus dem Schrank geholt.

Erstmals feierte Werder in der „Meierei“ im Bremer Bürgerpark. Das Restaurant konnte grün-weißer kaum geschmückt sein. Coach Florian Kohfeldt verriet derweil: „Ein bisschen Ruhe in der Weihnachtszeit tut immer gut. Aber so richtig in Stimmung bin ich noch nicht, da wir noch einige Aufgaben vor dem Weihnachtsfest haben.“ Deswegen gestattete der Trainer seinen Spielern mit Blick auf die Partie am Samstag in Dortmund auch nur Ausgang bis 23 Uhr. Stadion-DJ „Choco“ musste sich also sputen, um ein bisschen Party zu machen.

Quelle: DeichStube