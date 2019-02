Werder feiert, die Werft kocht - und ein kunterbunt grünes Trikot gibt es als Zugabe

Konzert zum 120. Geburtstag

+ © gumzmedia Der SV Werder feierte beim „Lauter“-Konzert gemeinsam mit seinen Fans das 120-jährige Vereinsbestehen und präsentierte ein neues limitiertes Trikot. © gumzmedia

„Lauter“ war der Name des Konzerts. Es hätte aber auch „Größer“, „Voller“, „Genialer“ oder „Geiler“ heißen können. Denn als Werder Bremen gestern Abend in der Location „Alte Werft“ mit einem Gewitter an Fan-Songs und entsprechend grün-weiß eingefärbten Bands seinen 120. Geburtstag feierte, kam genau das zusammen. Es war laut, es war groß, es war voll, es war genial und geil war es auch.