Werder feiert in Barcelona

Bremen - Ob Profis oder Amateure - nach der Saison machen die Fußballer gerne eine große Sause und fliegen in den Süden.

Die Bundesliga-Mannschaft des SV Werder hat sich für ihre Abschlussfahrt in diesem Jahr aber nicht für das beliebteste Ziel der Deutschen, die Party-Insel Mallorca, entschieden, sondern für Barcelona.

Team nicht komplett unterwegs

Am Mittag trafen sich Claudio Pizarro und Co. am Weserstadion, um sich auf die Reise nach Spanien zu machen. Mit dabei sind auf jeden Fall auch Kevin Möhwald, Maximilian Eggestein, Luca Plogmann, Johannes Eggestein, Aron Johannsson, Fin Bartels, Davy Klaassen, Theodor Gebre Selassie, Niklas Moisander und Marco Friedl.

Das Team wird allerdings nicht komplett unterwegs sein, einige Spieler verzichten aus persönlichen Gründen auf die Reise. Das Trainerteam fehlt auch, die Profis sollen mal unter sich sein, sie haben nach der tollen Saison auch allen Grund zu feiern...

(kni)

Quelle: DeichStube