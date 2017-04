Sane und Bauer fehlen länger

Freiburg - Bei aller Freude über Werders tollen 5:2-Erfolg beim SC Freiburg - es gab am Samstag auch schlechte Nachrichten rund um die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri.

So werden die Abwehrspieler Lamine Sane (Adduktorenprobleme) und Robert Bauer (Knöchelverletzung) in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Sane hatte sich in Freiburg beim Aufwärmen verletzt, er fällt für das Heimspiel gegen Schalke 04 (Dienstag, 20.00 Uhr) definitiv aus und wohl auch am Freitag in Frankfurt.

„Mit Freitag wird es knapp, aber wir haben noch etwas Hoffnung“, sagte Werders Sportchef Frank Baumann. Bei Robert Bauer sieht es noch etwas schlechter aus. Der 21-Jährige war während des Spiels in Freiburg umgeknickt und musste in der 40. Minute ausgewechselt werden. „Es ist wohl mindestens ein Band gerissen“, berichtete Baumann, der mit einer Ausfallzeit von „zwei bis drei Wochen“ rechnet.

Zlatko Junuzovic, der das Spiel in Freiburg wegen einer Grippe verpasst hatte, könnte laut Baumann am Dienstag gegen Schalke aber wieder eine Option sein.

Quelle: WerderStube